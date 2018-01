Volvo, XC60 è l'auto più sicura del 2017

La XC60 si unisce inoltre ai modelli S90 e V90 nel fare di Volvo Cars la prima casa automobilistica al primo posto nei punteggi di tutti i test Euro NCAP dei sistemi AEB (sistemi di frenata autonoma d'emergenza), ovvero AEB in città, AEB in aree interurbane e AEB in presenza di pedoni.

I tre modelli Volvo sono gli unici che hanno ottenuto punteggi perfetti in tutte e tre le categorie AEB. Anche la S90 e la V90 hanno ottenuto punteggi elevati nella classifica Best in Class 2017 di Euro NCAP: 95% nella categoria Occupanti Adulti e 93% nella categoria Safety Assist.

Il premio Euro NCAP segue il riconoscimento come Auto dell'Anno 2017-18 ottenuto dalla XC60 in Giappone. La XC60 si e' inoltre aggiudicata nel Regno Unito i Car Tech Award 2017 come auto più sicura, con la migliore tecnologia di sicurezza e con il miglior sistema di navigazione satellitare, oltre ad avere ottenuto il riconoscimento di Luxury SUV of the Year nell'ambito del premio Car of the Year 2017 indetto dalla rivista britannica Professional Driver. La XC60 è anche stata selezionata come una delle tre finaliste per il premio North American Utility of the Year 2018, il cui vincitore sara' annunciato il 15 gennaio 2018.