Ducati annuncia le date del World Ducati Week 2020

La data è stata fissata: a luglio 2020 torna il World Ducati Week. Il grande raduno Ducati, che ogni due anni chiama a raccolta decine di migliaia di appassionati motociclisti da ogni parte del mondo, è pronto a scendere in pista.



Destinata a superare il record del 2018, quando oltre 91.500 Ducatisti risposero all’invito, l’undicesima edizione del World Ducati Week si terrà nelle giornate del 17,18 e 19 luglio 2020 e, come da tradizione, ad ospitarla sarà il “Misano World Circuit Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Tutti i dettagli relativi all’evento saranno presto disponibili su wdw.ducati.it. Nel frattempo scatta il “save the date” e i Ducatisti possono cominciare a programmare la partecipazione al WDW2020.