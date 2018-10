Avis semplifica il noleggio rendendolo a portata di app

Noleggiare a lungo e a breve termine tramite un'applicazione dello smartphone. Avis punta a gestire l'intera esperienza di noleggio tramite l'app mobile Avis, compresa la scelta del modello e la durata e la restituzione.

La soluzione telematica ad oggi è costituita da Ford Data Services: un modo semplificato ed efficiente per connettere i veicoli del marchio, con il vantaggio della riduzione dei tempi di inattività… e quindi dei costi. La piattaforma open di Ford gestirà il flusso di informazioni da e verso i modem incorporati dei veicoli, sfruttando la connettività nelle vetture per trasferire immediatamente i dati. Questo taglierà i tempi di inattività di hardware e personale.

Più controllo in tempo reale

Con questo sistema potranno essere trasferiti dati di telemetria come la distanza totale percorsa, il livello del carburante e gli aggiornamenti sulle condizioni del veicolo, consentendo così ai Fleet manager di avere tutte le informazioni necessarie per preparare velocemente il veicolo per il noleggio successivo. “Queste informazioni in tempo reale rendono le operazioni giornaliere più efficienti per i nostri partner e i loro clienti" - ha affermato Lee Jelenic, Chief Executive Officer di Ford Commercial Solutions -. Si prevede che entro la fine del 2018 saranno collegati più di 10.000 Ford della flotta di Avis Budget Group e che entro l’estate 2019 arriveranno a oltre 35.000”.