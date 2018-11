Black Days Peugeot: dal 23 al 25 novembre acquisti a condizioni uniche

Anche Peugeot non manca l'appuntamento più atteso dell'anno dai consumatori: il Black Friday. Dal 23 al 25 novembre prossimi (sabato e domenica compresi) sarà possibile acquistare a condizioni uniche alcuni modelli della gamma del marchio e per farlo sarà sufficiente accedere alla pagina "Black Days Peugeot" dal portale www.peugeot.it e scaricare uno speciale coupon.

Una volta consegnato in concessionaria, questo coupon darà la possibilità di accedere ad un inedito finanziamento i-Move Black Days, comprendente: nessun anticipo, interessi ZERO (TAN 0%), prima rata a febbraio 2019, durata 26 mesi. Con questi ingredienti Peugeot dà il via alla stagione degli acquisti natalizi e mette sotto l'albero i suoi modelli più venduti in Italia: 208, 2008 e 3008, sui quali è valida l'offerta, cumulabile con le altre iniziative commerciali in corso.

Un Black Friday, dunque, davvero eccezionale, sotto il segno del Leone. Vantaggi imperdibili per concludere in bellezza il 2018 e viaggiare in grande stile verso il nuovo anno.