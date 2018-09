BMW al Parigi Motor show 2018: tornano i mostri

Tante novità pronte a debuttare nel salone francese. Si parte dalla settima generazione della Serie 3, fino a salire con la nuova BMW X5 e dare la terza vita alla cabrio Z4.

BMW Serie 3: pronta a competere

Serie 3 giungerà al rinnovo con l’inedita piattaforma CLAR. Obiettivo: garantire una importante riduzione del peso tutto a favore della guidabilità e dell’agilità. La silhouette classica si ornerà di fari a led strumentazione digitale, linee dinamiche soprattutto sul posteriore. Riuscirà ad essere la diretta competitor di Alfa Romeo Giulia?

Le motorizzazioni disponibili saranno a benzina diesel e ibridi, a 3, 4 e 6 cilindri turbo. A listino anche una 4 cilindri TwinPower Turbo benzina del 2 litri da oltre 300 cavalli.

BMW Z4: emozioni senza capote

L'anteprima è mondiale per la BMW Z4. Questa volta il pedigree sportivo si unisce al linguaggio stilistico del marchio, dagli esterni agli interni: l’abitacolo è completamente rinnovato e progettato attorno al pilota. Al debutto il nuovo sistema operativo BMW 7.0, un display a colori da 10,25'' per il monitor centrale e per il cruscotto.

Disponibile per il modello, la versione M Performance M40i con motore 6 cilindri in linea da 340 Cv, Adaptive M Sport, sterzo sportivo variabile, freni M Sport, differenziale posteriore sportivo M Sport a controllo elettronico, cerchi in lega leggera da 18 pollici M: missione? Prestazioni. Lo scatto da 0 a 100 km/h secondo la Casa è in soli 4,6 secondi.

Ruote alte, con grinta: BMW X5

Prima mondiale a Parigi anche per BMW X5, ora alla quarta generazione. Con l’aggiornamento dei motori, arriva pure l'ultima evoluzione del sistema di trazione integrale intelligente xDrive... ma non solo. Questa volta sarà la X5 più grande di sempre a sorprendere i curiosi: nello specifico si sviluppa in quasi cinque metri di lunghezza (4.992 mm; +36 mm), 2.004 mm di larghezza (+66), 1.745 (+19 mm) di altezza, vantando un passo di 2.975 mm (+42 mm).

Il look è più aggressivo rispetto al passato. Lo stile è più atletico, e nuovo e particolarmente avanzato è il sistema di infotainment BMW iDrive che consente di avere le stesse funzionalità di bordo delle ammirgalie Serie 5 e Serie 7.

Dai comandi gestuali per gestire la radio, alla guida semi autonoma grazie all'Active Cruise Control che integra la funzione Stop&Go, oggi il quadro strumenti digitale e il Control Display, entrambi da 12,3", sono gestiti dal BMW Operating System 7.0: appaiono suggerimenti di guida e segnalazioni di pericolo.

Per finire, più agilità, precisione di guida, controllo e comfort. Merito dell’ l'Adaptive M Suspension Professional che si attiva tramite un solo pulsante del Drive Mode e l'Integral Active Steering, sistema che unisce la trazione integrale alle quattro ruote sterzanti a comando elettromeccanico. In sintesi: al via all’off-road vero.