Mobilità senza stress: ecco le idee Bosch

Una app sullo smartphone al posto della chiave dell'auto, una mappa digitale dei parcheggi invece che l'estenuante ricerca di uno spazio libero, servizi di sharing per muoversi in macchina, senza per forza possederne una: la mobilità sta cambiando velocemente tanto che entro il 2025 sulle strade di tutto il mondo circoleranno oltre 470 milioni di veicoli connessi (fonte PwC). In tutto ciò Bosch non può esimersi dall’evoluzione sul campo: sta diventando un fornitore di servizi sempre più attento alle esigenze del cittadino europeo.

App per muoversi più facilmente

Si parte dalla più semplice app della start up myScott con cui gli utenti grazie alle varie offerte di mobilità, dai servizi di condivisione di auto, scooter e biciclette ai taxi e al noleggio auto, prenotano e pagano i servizi tramite smartphone. La novità qui è nella verifica periodica della propria identità che avviene tramite una video chat: la start-up gestisce così la registrazione e il processo di verifica con i vari fornitori salvaguardando i dati personali.

Ride sharing aziendale

Per un approccio B2B, invece, pensato espressamente per i pendolari, Bosch ha pensato all’applicazione SPLT, start-up statunitense, acquisita recentemente: in sostanza si tratta di una piattaforma con cui aziende, università o enti municipali possono organizzare servizi di ride sharing, individuando automaticamente un potenziale compagno di viaggio tramite un algoritmo. Un servizio, quindi che permette alle persone che lavorano o studiano nello stesso luogo di condividere il mezzo di trasporto eliminando il disagio di condividere l’auto con perfetti sconosciuti.

Sharing a due ruote

Per quanto riguarda gli scooter invece il leader mondiale arriva anche a Madrid, dopo Berlino a Parigi. Qui il merito è dell’azienda consociata Coup che dal 2016 gestisce il noleggio dei motorini elettrici partita dalla Germania e poi espansa lo scorso anno in Francia. Questo anno con la Spagna arriveranno ad una flotta di 3.500 scooter totali.

