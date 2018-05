Chi è Chi Spring Award: SEAT, auto dei Vip

“Spring mood”, come stile di vita e di lavoro. Perché non farne un premio? Chi è Chi, la famosa bibbia degli addetti ai lavori, oltre ad esercitare da anni con passione ed energia tra tavoli e redazioni, questa volta ha fatto incontrare aziende, personaggi dello spettacolo e giornalisti per festeggiare con entusiasmo e positività coloro che nei più diversi settori, dal food alla moda ai motori, è riuscita a distinguersi. Ne è uscito un premio: il Chi è Chi Spring Award.

Un'auto per gli ambassador

Tutti i marchi pieni di vitalità, dunque, sotto i riflettori di primavera. Al Baglioni di Milano. Sul versante auto, tra i brand è stata scelta SEAT. Diverse vetture Arona - il nuovo SUV urbano del marchio - sono state customizzate per l’occasione (“CHI E’ CHI LOVES SEAT”) per accompagnare gli ospiti nei loro trasferimenti: presenti Al Bano e Alfonso Signorini, ma anche figure come Natasha Stefanenko, Sonia Peronaci - food blogger e personaggio televisivo - Enzo Miccio, esperto di stile - Paola Turani, modella e influencer, Juliana Moreira, presentatrice tv, Edoardo Stoppa, Giornalista.

SEAT a sorpresa

Tra le protagoniste presenti all'evento anche l’Arona stessa. Esposta in giardino, sotto gli occhi di tutti, sfoggiava con un’edizione speciale: una personalizzazione per la carrozzeria con una particolare finitura “effetto coccodrillo”. Enza Magliocco, Direttore Marketing di SEAT Italia, ha consegnato a sorpresa le chiavi di una Arona ai direttori artistici di b, brand con cui Seat condivide valori e passioni come il design, la cura per i dettagli e la personalizzazione. Non solo premi simbolici dunque...

