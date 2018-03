Rivoluzione auto: scatta l'obbligo dei dispositivi di chiamata d'emergenza a bordo

Dal 31 marzo 2018 scatta l'obbligo dei dispositivi di chiamata d'emergenza a bordo: in sostanza, chi acquisterà una nuova auto o un nuovo furgone a partire da sabato prossimo avrà uno strumento in più di sicurezza a bordo. Si chiamano eCall e sono i dispositivi di chiamata di emergenza che avvisano automaticamente i servizi di soccorso in caso di incidenti stradali. Come ha spiegato Dario Prestigiacomo in un articolo su EuropaToday, si tratta di una misura varata dall'Unione europea nel 2015: ogni dispositivo è collegato al 112 e, in caso di incidente stradale, invierà una chiamata automatica al servizio di soccorso comunicando dati come il tipo di veicolo, il carburante utilizzato, l'ora e il luogo esatto dell'incidente e il numero di passeggeri. Secondo l'eurodeputata Olga Sehnalová, "l'eCall contribuirà ad aumentare la sicurezza degli utenti della strada riducendo significativamente i tempi di arrivo dei servizi di soccorso in caso di incidente grave. Sfortunatamente, il numero di morti sulle strade europee è ancora inaccettabilmente alto".

Il nostro Paese è già partito con la sperimentazione, anticipando il resto dei paesi europei. Da maggio, infatti, su 3 milioni di veicoli è attivo Private eCall grazie allaTsp Association – di cui fanno parte aziende come Europ Assistance Italia, Viasat, Vodafone Automotive, Tim, Way, Lojack Italia, Multiprotexion e GeneraliCar – e l’Areu Lombardia, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Tramite le black box, dispositivi elettronici dotati di rilevatori Gps incorporati, vengono registrate le dinamiche del veicolo e in caso di sinistro un segnale di allerta è automaticamente trasmesso alla centrale operativa del Telematics Service Provider. Questo avviso si attiva da solo in caso di incidente - anche quando gli occupanti hanno perso conoscenza - generando un’immediata procedura che valuta la gravità dell’evento e invia i soccorsi necessari nei tempi più rapidi possibili. Qui l'intervista a Riccardo Torchio, Marketing and Communications Director di Europ Assistance Italia, che spiega nel dettaglio in cosa consiste questa procedura.

Il sistema eCall, come detto, ha l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime della strada. Stando ai dati del 2016, sulle strade Ue circa 25.500 persone hanno perso la vita e 135mila sono rimaste ferite gravemente. L'Ue si è posta l'obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada tra il 2010 e il 2020, ma il passo è ancora lento. Nel 2016, la maggior parte degli incidenti stradali (55%) si sono verificati sulle strade rurali. In media, solo l'8% ha riguardato le autostrade e il 37% nelle aree urbane, ossia le zone dove è più immediato il soccorso. Ecco perché il sistema eCall potrebbe salvare molte vite umane, secondo i legislatori europei.

"Con eCall, i tempi di risposta dei servizi di emergenza saranno ridotti del 50% nelle aree rurali e del 40% nelle aree urbane, portando a una riduzione degli incidenti mortali stimata fino a 1.500 vite salvate all'anno – dice Sehnalová - La legislazione ha reso il sistema basato su una chiamata di emergenza pubblica utilizzando il numero di emergenza europeo 112 e operando oltre confine".