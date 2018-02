Citroën C3 Aircross mostra la sua versatilità sulla neve

Citroën C3 Aircross è il compact SUV di “nuova generazione”, moderno e versatile, dalla personalità forte, fresca e originale. Uno stile unico, immediatamente riconoscibile, dalle molteplici possibilità di personalizzazione sia all’esterno che all’interno. Facile da vivere nel quotidiano, si distingue per un’abitabilità di riferimento ed una modularità eccezionale. Offre 4 funzioni di connettività e 12 funzioni di assistenza alla guida.

Al volante, C3 Aircross mostra il suo carattere da SUV e le sue qualità stradali. Citroën C3 Aircross domina la strada, con l’altezza da terra aumentata e le ampie ruote, a suo agio su tutti i terreni grazie al sistema Grip Control® con Hill Assist Descent. Per la sua capacità di modulare la motricità, C3 Aircross può avventurarsi fuori dalla città e dai sentieri battuti. Questo la rende ideale in tutte le situazioni: per l’uso in città e per lo shopping, per le attività sportive e per il tempo libero all’aperto.

Adatto a tutti i tipidi fondo stradale

Grazie al dispositivo antislittamento evoluto Grip Control® abbinato agli pneumatici specifici Mud & Snow 16’’ o 17’’, C3 Aircross offre una reale versatilità di guida, per adattarsi a tutti i tipi di condizione e fondo stradale. Maggiore sicurezza in tutte le circostanze, con 5 modalità di funzionamento. Grip Control® si innesta automaticamente con la modalità Standard, oppure manualmente selezionando tra: Sabbia, Fuoristrada, Neve, ESP OFF. Insieme al Grip Control®, la funzione Hill Assist Descent aiuta a mantenere il veicolo a velocità ridotta anche su forti pendenze. Questa tecnologia permette di conservare la traiettoria e riduce il rischio di perdere il controllo della velocità in discesa. Questa nuova funzione di assistenza in discesa permette infatti di gestire perfettamente C3 Aircross in tutta sicurezza. Il sistema è in grado di mantenere il veicolo a una velocità molto ridotta (3 km/h), garantendo così controllo e sicurezza in ogni situazione.