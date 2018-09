Salone del Camper 2018: tre proposte di Citroën per il tempo libero

E' in programma dall'8 al 16 settembre nel complesso fieristico di Parma il nono Salone del Camper. E' la seconda piu' importante manifestazione europea nel settore del caravanning e del turismo en plein air, come evidenziano anche i numeri dell'edizione 2018: 140 mila metri quadrati di superficie espositiva, quattro padiglioni, con oltre 300 aziende presenti, l'aspettativa di superare la soglia dei 132mila visitatori dello scorso anno.

Il particolare interesse del Salone del Camper quest'anno e' giustificato anche da un mercato in crescita in Europa (+12% di immatricolazioni a fine giugno). In questo contesto il marchio Citroën ha fatto registrare un'impennata nelle immatricolazioni (4280 nel primo semestre 2018 contro le 2300 dello scorso anno) che l'hanno collocato al secondo posto in Europa con una quota del 9,2%, in crescita di 3,5 punti rispetto all'anno precedente. In Italia le immatricolazioni a fine giugno sono addirittura raddoppiate, arrivando a conquistare una quota del 4,7%, in crescita di quasi 2 punti percentuali rispetto al 2017.

Citroën e' presente alla manifestazione con uno stand che propone tre soluzioni differenti per vivere l'outdoor in maniera originale e confortevole. La prima e' il Type-H Wildcamp, vero e proprio studio frutto della collaborazione tra i migliori specialisti europei nei rispettivi campi. Derivato dal Citroen Jumper L2H2 (lunghezza 5,41 metri, altezza 2,52 metri), propone la trasformazione esterna Type-H della Caselani Automobili. Tramite l'applicazione sulla carrozzeria di elementi in vetroresina, l'azienda cremonese ha rivisitato esternamente lo storico van Type-H del Double Chevron in chiave moderna. La versione scelta per questo concept e' la Wildcamp, identificabile per la presenza di una rampa di proiettori supplementari sul tetto, particolarmente utili nella marcia in off road.

Pur rimanendo sempre un due ruote motrici, grazie ad un differenziale a slittamento limitato, fornito dal costruttore svizzero Poclain, con le sospensioni rialzate, le protezioni sottoscocca e l'utilizzo di pneumatici all terrain M+S consente di superare l'80% delle situazioni critiche su fondi a scarsa aderenza. L'interno del concept Type-H Wildcamp e', invece, della tedesca Possl, specializzata nella realizzazione di CamperVan, che ha adattato a questo studio l'allestimento del suo elegante Roadcamp R. All'interno si trovano, tra l'altro, sedili guida "captain chair" girevoli completamente e integrati nella dinette, nell'ampia zona letto in posizione posteriore dotata di lucernario e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualita' e dotata di numerose soluzioni salvaspazio. La dotazione del Citroën Type-H Wildcamp e' completata da un tendalino per il tetto (di Fiamma, azienda specializzata nella fabbricazione di accessori per i veicoli del tempo libero) e dall'adozione del sistema di navigazione per camper Alpine Style che individua il tragitto ideale in base alle dimensioni del veicolo, escludendo strade non sufficientemente larghe o con ponti troppo bassi. Il cuore del sistema e' il display touchscreen da nove pollici montato sulla plancia, che rende estremamente agevole la consultazione delle mappe e intuitivo l'utilizzo dei pulsanti di navigazione.

Il Salone parmense rappresenta anche l'occasione per la presentazione dell'ultima realizzazione di P.L.A. Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën. Si tratta del nuovo Giottiline Therry 38 sviluppato su base Jumper 160 CV che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, frutto della lunga esperienza dell'azienda senese, con la zona giorno ben separata dalla zona notte, letto centrale e con bagno e doccia separati.

A Parma, infine, Citroën espone, per la prima volta ad un salone italiano, il Nuovo Berlingo Multispace, che nel 1996 ha dato vita al segmento dei Multispazio. Arrivato alla terza generazione, fa proseguire la storia di una silhouette funzionale, innovativa nel tempo, che e' diventata il riferimento del "senso pratico", partner del tempo libero e della famiglia. Nuovo Berlingo eredita le caratteristiche degli ultimi modelli del Marchio. Il design e il comfort lo rendono piu' moderno, e rafforzano la spensieratezza e la praticita' che hanno decretato il successo di questo modello iconico, che ha venduto oltre 1,7 milioni di esemplari. Adotta gli elementi dell'identita' stilistica Citroën e una nuova morfologia, per un look che ispira robustezza. Nuovo Berlingo potenzia anche i suoi punti di forza in termini di modularita' e spazio a bordo, per rendere ancora piu' facile l'uso quotidiano. Disponibile a partire da settembre in tre versioni (Live, Feel e Shine), Nuovo Citroën Berlingo integra il programma Citroën Advanced Comfort. Semplifica gli spostamenti quotidiani grazie a 19 tecnologie di aiuto alla guida, a quattro tecnologie di connettivita', a tre sedili posteriori indipendenti, con quello del passeggero anteriore a scomparsa. Il volume del bagagliaio, con lunotto apribile, e' di 775 litri, cui si aggiungono 186 litri per i vani portaoggetti. Accogliente e modulabile in base alle diverse esigenze, Nuovo Berlingo e' proposto per la prima volta in due misure, M e XL, da 5 e 7 posti. Modello iconico per il Marchio e best seller per il segmento, propone una gamma decisamente interessante a partire da 20.350 euro e un'ampia scelta di motorizzazioni Benzina 1.2 PureTech o Diesel 1.5 BlueHDi, con l'introduzione del cambio automatico EAT8.