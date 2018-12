Cityscoot a Milano, come funziona e quanto costa il nuovo scooter sharing elettrico

Cityscoot arriva a Milano, dopo il successo di Parigi e Nizza. Un’espansione oltre confine dopo solo 2 anni dal lancio del progetto: questo servizio di scooter sharing elettrico, infatti, in Francia ha preso piede in poco tempo facendo incrementare la flotta da 150 a 1000 mezzi solo nel primo trimestre. Cityscoot a Milano, duqnue, ha già messo a disposizione 500 mezzi per il noleggio: sia per l’intera zona della circonvallazione 90/91 che per alcune isole strategiche come Bicocca, Rogoredo, IULM.

Come funziona Cityscoot

Come gli altri servizi già conosciuti nel capoluogo lombardo, il sistema di prenotazione è interamente connesso: bisogna scaricare l’app Cityscoot, fare l’iscrizione (gratuita), localizzare sul cellulare il motorino più vicino e verificare la situazione della batteria: infine, avviare la prenotazione.

Attivare la prenotazione

La prenotazione durerà 10 minuti: tempo che deve essere utile a raggiungerlo. Per sbloccare il mezzo, il cittadino può utilizzare la app o il display dello scooter con il codice di conferma spedito precedentemente. E così avviare il noleggio. Gli scooter (e le batterie) di "origine europea consentono una velocità massima di 45 chilometri orari. Nel bauletto viene fornito il casco per la sicurezza del conducente: non è previsto un secondo passeggero.

Quanto costa lo scooter sharing elettrico

Bella notizia: non serve la carta di credito per utilizzare Cityscoot. Questo scooter sharing funziona anche con un conto prepagato ricaricabile, ma è accessibile solo dai maggiorenni per un costo di 22 centesimi al minuto.