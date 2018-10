Nuova Fiat 500 Collezione: stile esclusivo e raffinatezza

Con l'arrivo dell'autunno Fiat lancia la nuova 500 Collezione, una serie speciale dedicata alla stagione con esclusivi abbinamenti di colori e materiali. Per il lancio commerciale Fiat ha sviluppato un nuovo spot tv con un partner protagonista da oltre mezzo secolo della scena fashion internazionale: L'Uomo Vogue.

Disponibile sia cabrio sia berlina con tetto in vetro di serie, la nuova 500 Collezione ha uno stile esclusivo, grazie alle raffinate nuove livree come il Bicolore Brunello, gli interni preziosi in tessuto gessato, i cerchi con finitura "rame" e il logo cromato "Collezione" che spicca sul portellone posteriore.

Oggi Fiat 500 è sempre più un'icona globale: otto 500 su dieci vengono vendute fuori dall'Italia. La 500 all'undicesimo anno di vita, ha battuto ancora una volta il suo record, con circa 142.000 esemplari venduti in Europa, ha segnato i migliori otto mesi di sempre. E' leader nel segmento A in Europa, e figura nella top 3 del segmento in ben 16 Paesi.

Dal 1957, oltre sei milioni di unità vendute, più di due milioni negli ultimi dieci anni. Sarà possibile ordinarla in tutti gli showroom Fiat dal 13 ottobre. La gamma 500 a partire da 9.950 grazie al finanziamento Menomille e per le vetture in pronta consegna tutti gli optional in omaggio.