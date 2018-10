Fiat 500 Collezione L'Uomo Vogue: la 500 per lui

Un'altra versione speciale si aggiunge alla storia di successo di Fiat 500. Questa volta, dopo la Collezione Primavera che ha debuttato a marzo, il modello è contraddistinto da una livrea "autunnale" dedicata a Lui: è la partneship con L'Uomo Vogue a caratterizzarla e a renderla ancora icona di stile.

"Il suo pubblico preferito in Italia è prettamente femminile, oggi invece la nostra citycar pensa anche a Lui. Con L'Uomo Vogue scriviamo un nuovo capitolo nel mondo della moda e del design, dopo aver scritto la storia nei propri rispettivi mondi. Quale location migliore per il debutto se non Milano e la Rinascente?”, commenta Luca Napolitano numero uno di FCA e Abarth per l'area EMEA (Europa, Africa Medio Oriente). Non è la prima volta che una 500 ispira artisti e stilisti, creando tante serie speciali. Dalla 500 by Diesel, alla 500C by Gucci fino alla 500 Riva del 2016, stile e design negli anni hanno reso il modello leader nel segmento A in Europa: otto vetture su 10 sono infatti vendute fuori dall’Italia, raggiungendo il podio delle vendite in 16 paesi.

La nuova 500 Collezione è "autunnale"

Disponibile sia cabrio - con top grigio - sia berlina - con tetto panoramico -, ecco che la 500 Collezione per l’autunno si tinge di colori inediti, pronti ad evocare l’Italia: il bicolore Brunello abbina il Bordeaux Opera e Grigio Carrara, ma nella palette di colori si trovano anche il Nero Vesuvio e il Grigio Cortina. Spicca la modanatura sul cofano anteriore color rame che richiama la finitura dei cerchi (da 16"); il logo "Collezione" in corsivo sul portellone posteriore.

I richiami al mondo della moda ovviamente sono anche all’interno, nei sedili in gessato nero e bordeaux con lunetta superiore in vinile nero e logo 500 ricamato sui tappetini, dove appare la firma “Collezione”. Infine, comfort utili a rendere la vita urbana più facile. Un esempio? I sensori di parcheggio, pioggia e crepuscolare... ma anche la radio Uconnect 7" HD LIVE, navigatore integrato Tom Tom, display 7" TFT e il sistema Beats Audio Hi-Fi. Il tutto su una plancia arricchita da dettagli bronzo, che riprendono la carrozzeria.

Motori e prezzi

Due i cuore pulsanti tra cui scegliere, Il 1.200 cc di 69 CV con cambio robotizzato ha le levette al volante, ed è disponibile anche con doppia alimentazione benzina e GPL. In alternativa il TwinAir 900 cc da 85 CV. Il listino prezzi della 500 Collezione L'Uomo Vogue dichiara 16.600 euro, ma in promozione si porta via già da 12.250 euro. La gamma 500 parte infatti da 9.950 grazie al finanziamento Menomille.