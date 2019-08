VIDEO | Ford: un F-150 completamente elettrico con capacità di traino sorprendenti

Linda Zhang, Chief ingegnere capo della Ford F-150, mostra le potenzialità del prototipo di F-150 completamente elettrico, in grado di trainare 10 vagoni ferroviari a due piani e 42 esemplari di F-150, che pesano oltre 435 tonnellate (1 milione di libbre). L’Ovale Blu ha confermato il lancio di un F-150 completamente elettrico, in aggiunta alla versione Hybrid che sarà in vendita a partire dall’anno prossimo per il mercato americano. Entrambi i modelli elettrificati avranno la robustezza, la capacità di traino e le tecnologie che i clienti dell'F-150 si aspettano.