Arriva l’app che svela se siamo pronti per l’auto elettrica

L’App EQ Ready, già scaricabile da Apple Store e Play Store è in grado di capire se siamo pronti al passaggio dell'auto ad alimentazione elettrica: l’applicazione, infatti, può registrare i percorsi effettuati, analizzare le abitudini quotidiane e confrontare i risultati con i diversi parametri delle vetture elettriche ed ibride in commercio.

Un esperimento virtuale

L’app EQ Ready, dunque, oltre a sperimentare la mobilità elettrica in modo virtuale suggerisce il modello ad alimentazione alternativa migliore per le proprie esigenze. Non solo. Secondo Mercedes-Benz sarà un modo per rendersi conto che un’auto elettrica o ibrida, è in grado di soddisfare le proprie esigenze di mobilità molto più di quello che ci si aspetta.

Come funziona EQ Ready

Una volta scaricata l’applicazione ed effettuato il login, lo smartphone tramite la funzione “Tracking” potrà registrare i tragitti percorsi con la propria vettura (indipendentemente dal marchio!) generando un profilo di utilizzo realistico quotidiano: in questo modo rileva velocità ed accelerazione, soste e pause prolungate, ma anche temperatura e profilo altimetrico, calcolando così autonomia e consumo energetico necessario.

Per una potenziale simulazione di un percorso in elettrico, infine si possono inserire manualmente anche le stazioni di ricarica presenti sul proprio territorio. I dati del comportamento di guida verranno trasmessi tramite WLAN o telefonia mobile al server Mercedes Me centrale. Soltanto da qui si vedranno le vetture elettriche ed ibride Mercedes-Benz e smart in grado di venire incontro alle diverse esigenze di ognuno. Geniali.