Audi e-tron, così nel 2020 il suv elettrico ci conquisterà

Audi svela il prototipo del suo primo modello puramente elettrico, primo di una serie di 20 vetture a zero emissioni che debutteranno entro il 2025, tra cui una Gran Turismo quattro porte e una compatta. e-tron è un Suv sportivo 4x4 che combina spazio e comfort, pronta a diventare un’auto di produzione nel 2020

Le caratteristiche

Audi e-tron potrà rifornirsi presso stazioni di ricarica rapida con una potenza fino a 150 kW. Così facendo, il Suv potrà ripartire dopo 30 minuti, per un tragitto, secondo la Casa, fino a 500 km. I 3 motori elettrici, 2 sull’asse posteriore e uno all’anteriore, sviluppano insieme 435 CV per 210 km/h di velocità massima e uno scatto 0-100 in 4,6”. Il pacco batterie, sistemato sotto il pianale garantirà un abbassamento del baricentro.

Il design

Meccanica a parte, il primo Suv a emissioni zero dell’Audi sarà un’auto lunga 4,80 metri circa, a cinque posti, comoda e spaziosa, con buone capacità di carico. In grado di conciliare sportività ed efficienza vanterà un eccellente livello di comfort. Caratteristica, al frontale, la grande calandra ottagonale, inediti, invece, alcuni particolari come il design del paraurti anteriore.

Il giro del mondo… 125 volte

Audi e-tron ha già percorso più di 5 milioni di chilometri in 4 continenti, passando dal freddo della Scandinavia al caldo dell’Africa, subendo cambiamenti di temperature dai -20° a +50°. Non solo. I prototipi hanno raggiunto le montagne asiatiche con destinazione Nordschleife per il Nürburgring, ma anche le metropoli cinesi, arrivando a percorrere le autostrade americane. 250 Suv ad energia pulita hanno dunque testato in giro per il mondo la durata della batteria con diversi clima e condizioni di traffico, mostrando che in strada e in off-road non si deve scendere a compromessi.