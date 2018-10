BMW I fornisce soluzioni per la mobilità pulita a The Ocean Cleanup

Boyan Slat dal 2013 lavora al suo sogno di liberare l'Oceano Pacifico dalla grande quantità di rifiuti di plastica che galleggiano sulle sue acque. Da allora, il 24enne studente olandese della TU Delft è diventato famoso in tutto il mondo con la sua iniziativa The Ocean Cleanup, volta a contrastare la cosiddetta 'zuppa di plastica'.

'La piu' grande pulizia della storia' - è così che il team si riferisce all'operazione. Il sistema di pulizia consiste in un tubo lungo 600 metri che galleggia sull'acqua. Sotto c'è un pannello lungo tre metri. Il tubo non solo assicura la galleggiabilità del sistema, ma allo stesso tempo impedisce alla plastica di scorrere oltre di esso, mentre il pannello impedisce che i rifiuti fuoriescano da sotto. Sia i rifiuti di plastica che il sistema sono spinti dalla corrente oceanica, ma il vento e le onde guidano solo il sistema, perché il galleggiante si trova sopra la superficie dell'acqua, mentre la plastica è principalmente appena sotto di essa. Il sistema si muove quindi più velocemente della plastica, permettendo alla plastica di essere catturata. Con questo metodo, secondo The Ocean Cleanup, il cinquanta percento della 'grande isola di plastica del Pacifico' potrebbe essere pulito ogni cinque anni.

L'8 settembre 2018 è stato ufficialmente inaugurato il "System 001" a San Francisco. Un rimorchiatore ha spinto l'ingegnoso dispositivo galleggiante sotto il Golden Gate verso il mare aperto segnando l'inizio dell'operazione di pulizia. Il sistema ha percorso circa 600 chilometri verso la prima tappa. Dopo due settimane di rodaggio, ha continuato il viaggio verso la 'grande isola di plastica' del Pacifico, lontana altri 1.500 chilometri, per avviare l'operazione di pulizia. Durante l'evento a San Francisco, al team è stata fornita una BMW i3 completamente elettrica.

Per garantire il 100% di mobilità elettrica a Boyan Slat e al suo team per i prossimi 12 mesi, a settembre, tre modelli BMW i3s sono stati consegnati nella nuova sede di The Ocean Cleanup a Rotterdam. La consegna dei veicoli alla sede di Rotterdam è il continuo di una collaborazione iniziata nel 2017 quando tre BMW i3 sono state fornite in occasione dell'evento durante il quale Slat e il suo team hanno annunciato l'inizio dell'operazione, previsto nel 2018.