Plastica e rifiuti diventano carburante, Eni punta alla svolta

“I rifiuti non solo inquinano il suolo e l’acqua ma producono anche emissioni – dice Claudio Descalzi, AD Eni – Oggi si producono circa 2 miliardi di tonnellate di rifiuti l’anno: il 19% viene utilizzato già, il 40% stoccato nel sottosuolo, il 33% disperso nell’ambiente, l’11% incenerito”. Che soluzione ha trovato Eni per risolvere il problema?

Carburanti Bio

Il gruppo già da sei anni ha sposato la filosofia dell’economia circolare, mettendo in piedi un progetto da 5 miliardi di euro. Nello specifico ha creato una tecnologia per trattare il Forsu (Frazione Organica da Rifiuto Solido Urbano). Eni ottiene un olio in grado di essere trasformato in combustibile bio, ovvero combustibile a basso tenore di zolfo utile per le navi (che hanno il limite dello 0.5%) o per gli usi industriali.

Il progetto pilota

Quanto olio bio si può generare da una tonnellata di umido dei nostri sacchetti? 150 gr. Il processo attraverso il quale si crea è la liquefazione. Il progetto pilota in corso di realizzazione avanzata è a Gela, nell'impianto della Syndial, azienda controllata del Gruppo, che ha investito 3 milioni di euro nel progetto. Previsto già un secondo impianto a Ravenna. Ma la svolta non prevederebbe solo i rifiuti organici. Anche la plastica. Questa tecnologia che si chiama Plastix, e si sviluppe in una bio raffineria di Venezia: qui si tratta il materiale con gas e acqua ricavando idrogeno e metanolo bio.

Soluzioni per l’inquinamento?

Con questo sistema, secondo Eni, si vedrebbe la fine del problema dei rifiuti, che verrebbero riutilizzati per creare energia, riducendo l’inquinamento sia in termini di emissioni che di dispersione. Nel caso della plastica, ad esempio, è circa il 40% del totale quella dispersa nell'ambiente. Il polistirene, invece, potrebbe essere un ottimo ed economico materiale per l’isolamento.