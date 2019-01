MIG-RR finalmente disponibile: la e-bike Ducati ordinabile online e nei concessionari

Presentata in anteprima ad EICMA2018 lo scorso novembre, la E-MTB Ducati MIG-RR è ora disponibile sul mercato. Dal 25 gennaio si può ordinare la mountain bike con pedalata assistita, frutto della collaborazione tra Ducati e Thok Ebikes, direttamente sul sito www.ducati.com,nell’area dedicata alla MIG-RR, o presso la rete dei Concessionari Ducati in tutta Europa.



La MIG-RR ha raccolto un grande successo sin dalla sua anteprima: E-MTB da enduro, con 170mm di escursione anteriore e 160mm posteriore, è dotata di componenti di altissima gamma, come il motore Shimano Steps E8000 con batteria da 504Wh, sospensioni FOX Factory con trattamento Kashima, freni a 4 pistoncini Shimano Saint, cerchi Mavic da 29” all’anteriore e 27,5” al posteriore, manubrio Renthal in carbonio ed una livrea appositamente sviluppata dalla D-Perf di Aldo Drudi.



Le consegne della nuova mountain bike a pedalata assistita Ducati, a seguito degli ordini che si possono già effettuare, sono previste a partire dal prossimo aprile presso la rete dei concessionari ufficiali Ducati o direttamente a casa dei clienti finali.