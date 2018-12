Manovra: ecobonus fino a 3000 euro per l'acquisto di motorini elettrici e ibridi

Il sottosegretario ai Trasporti Michele Dell'Orco ha recentemente fatto chiarezza sull'ecotassa, illustrando gli aspetti principali della versione definitiva dell'emendamento: a essere tassate saranno soltanto le auto con emissioni di Co2 superiori ai 160 g/km, mentre vengono confermate le agevolazioni fino a 6mila euro per le auto elettriche.

Un ulteriore emendamento alla Manovra stabilisce inoltre un contributo fino a 3000 euro per l'acquisto di un motorino elettrico o ibrido. Tale contributo (fino al 30%) è contemplato per chi rottama un motociclo di cilindrata inferiore o superiore ai 50 Cc per comprare un veicolo non inquinante della stessa categoria. La copertura prevista è di 10 milioni di euro per il 2019 e dovrebbe essere valida (si attende che l'emendamento passi al vaglio del Senato) per gli acquisti sul mercato italiano.