Eicma 2019: tutte le novità di Bad Bike, pioniere delle Ebike con gomme fat

Per il quarto anno di fila, Bad Bike, giovane azienda italiana che produce biciclette elettriche, è presente ad Eicma, l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, dal 7 al 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

Bad Bike può vantarsi di essere stata una delle prime aziende italiane ad aver introdotto le gomme fat su un telaio pieghevole nel 2015. “Quando presentammo i nostri modelli in Germania a EuroBike, manifestazione di riferimento per le bici elettriche, i tedeschi si misero a ridere - racconta il communication manager di Bad Bike Giuseppe Papa -. Loro sono tra i migliori produttori di biciclette, anche di grande qualità, ma progettano in base alla loro visione: avendo le strade perfette, le loro bici montano gomme strette. Se la bici come noi pensiamo che sia è uno strumento di libertà, avere una gomma fat consente di affrontare qualsiasi tipo di terreno oltre ad aumentare notevolmente il confort di marcia".

Questa tipologia di biciclette, in effetti, permette a chi le utilizza di muoversi agevolmente sui fondi più disparati: "Una gomma fat consente di gonfiare il pneumatico da 0,8 a 1,5 bar. Tenendola a bassa pressione funziona come fosse un ammortizzatore, dunque su fondi sconnessi come pavé e sampietrini, dove con una bici con le gomme strette risente del terreno, questa gomma consente di avere un confort di livello superiore".

Bad Bike è un marchio di Ebike premium: "Le nostre sono city-bike, che coniugano l’utilizzo cittadino con un po’ di fuoristrada. La gamma comprende bici che partono dai 1200 euro, fino al top di gamma che costa 2400 euro. Il nostro best-seller è la Bad Bike, una bici che come tutte quelle della nostra linea si fregia di componentistica di alto livello (batterie Panasonic, freni a disco Auriga ndr). Esistono, infatti, tante bici concorrenti simili esteticamente, che hanno prezzi più bassi ma sono più scadenti".

Bad Bike ha portato a Milano anche la sua ultima, assoluta, novità: il monopattino MIG, che ha già conquistato tanti appassionati. Presentato in anteprima internazionale ad Eurobike MIG è un mezzo di trasporto con design moderno, telaio in magnesio con batteria estraibile, ruote più larghe rispetto ai modelli tradizionali e con pneumatici tubeless e una velocità massima di circa 30 km/h. MIG è il primo monopattino prodotto da Bad Bike. Due le versioni previste da 350 watt (MIG sport) e (MIG Power). Un mezzo pensato per tutti, giovani e adulti, studenti e lavoratori, che possono cimentarsi con uno strumento affascinante e innovativo, che in molti paesi europei è già un riferimento in fatto di trasporto cittadino.

Presente anche Evo Fat Polini, la prima bicicletta elettrica firmata Bad Bike che monta nel tubo centrale del telaio il motore Polini E-P3, completamente Made in Italy con caratteristiche di grande qualità. Nello stand Bad Bike è possibile ammirare anche la rinnovata Beach Vintage, e-bike regina della primavera-estate 2019 con un modello unico e innovativo nel suo genere: prima side e-bike al mondo, Beach Vintage richiama infatti i sidecar degli anni Quaranta.

Presenti i grandi classici di Bad Bike: Awy, Big Bad, Bat, Evo e Arrow Fat. Tutti i modelli di Bad Bike hanno fino a 7 anni di garanzia sul telaio e sono dotati di fari a Led azionabili dal manubrio, efficienti impianti frenanti a disco, parafanghi e fari a led con grande luminosità, e inoltre possono essere arricchiti con accessori utili per trasportare materiale o documenti, come portapacchi e borse laterali, borse al manubrio, sottosella e altro, tutto di produzione e a firma Bad Bike.