Quattro veicoli elettrici Citroën per il Comune di Roma

Dopo aver visto sfrecciare le vetture del marchio premium DS al recente e-Prix di Roma di Formula E, Groupe PSA si conferma vicina all'amministrazione della Capitale e al suo impegno a favore di una mobilità sempre più sostenibile inserendo nell’autoparco di Roma Capitale due Citroën C-Zero e due Citroën Berlingo Electric, che si sono aggiudicate un avviso pubblico in forza delle loro caratteristiche.

I quattro veicoli del Double Chevron – consegnati ufficialmente alla Sindaca Virginia Raggi – saranno utilizzati per fini istituzionali a sostegno della mobilità eco compatibile e il rispetto dell’ambiente. In comodato d’uso gratuito per un anno e sei mesi, queste vetture elettriche sono un ulteriore tassello messo a disposizione del Comune di Roma nel suo impegno di rendere ad emissioni zero metà del suo autoparco entro tre anni.

Groupe PSA protagonista della mobilità sostenibile

Groupe PSA è un attore principale nella riduzione delle emissioni inquinanti, sia per i veicoli con motori termici sia per i veicoli elettrici, particolarmente adatti ad un utilizzo urbano. Il gruppo, inoltre, sta portando avanti il suo processo di transizione energetica con sette modelli elettrici di nuova generazione entro il 2021 insieme a 8 modelli Ibridi plug-in ricaricabili e l'“elettrificazione” dell'intera gamma nel 2025. Determinante sarà l'apporto del marchio DS che, con la partecipazione al campionato FIA di Formula E, ha il compito di sviluppare e sperimentare nelle dure condizioni delle competizioni sportive, batterie e sistemi elettronici che consentano di aumentare le prestazioni, allungando ad esempio l'autonomia di marcia tra una carica e l'altra.

Auto elettriche sempre più diffuse in Italia

In Italia già oggi stiamo assistendo a segnali significativi della transizione verso una mobilità elettrica che vedremo in progressiva crescita nei prossimi anni. Benché rappresenti ancora una piccola quota di quello complessivo (0,1% in Italia, 1% in Europa), il mercato dei veicoli elettrici ha un grande potenziale di sviluppo, come dimostra la crescita del 50% avvenuto nel nostro Paese nel primo trimestre dell'anno, e dove Groupe PSA occupa la terza posizione con il 13%. In questo quadro la fornitura alla città di Roma è un’ulteriore esempio di come la gamma dei veicoli elettrici di Groupe PSA che si compone di 5 modelli di vetture e 2 di veicoli commerciali, sia in grado, già ora, di fornire le migliori soluzioni in termini di mobilità.

C-Zero e Berlingo Full Electric

Saranno infatti disponibili due C-Zero, agili city- car 4 posti dalle dimensioni compatte: passo di 2,55 metri, lunghezza 3 ,48 metri, larghezza 1, 47 metri e raggio di sterzata di soli 4,50 metri. Con una partenza briosa e una velocità di punta di 130 km/h, è adatta ai trasferimenti urbani e suburbani, dove può far valere il notevole sprint del suo motore elettrico sincrono a magneti permanenti al neodimio (Nd) da 47 kWh (64 CV). Per quanto riguarda vetture multispazio, ideali per il trasporto di persone e merci, Berlingo Full Electric è silenzioso e divertente da guidare grazie al motore da 67 CV ed una coppia di ben 200 Nm disponibile fin dallo spunto iniziale. La velocità massima è di 110 km/h, ideale per un mezzo prevalentemente ad uso cittadino. L’autonomia è di 170 km e la ricarica completa richiede 8 ore e mezzo, mentre quella rapida permette in soli 30 minuti di avere l’80% della capacità delle batterie.