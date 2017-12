Honda, pronte le colonnine del futuro

Honda in collaborazione con l’azienda svizzera EVTEC e il fornitore di servizi energetici The Mobility House sviluppa un nuovo tipo di colonnina bidirezionale per la ricarica delle auto elettriche. Installata presso il centro di R&D di Honda ad Offenbach in Germania, è in grado non solo di ricaricare le auto, ma anche di dare energia alla stessa fabbrica di produzione.

Come funziona

Attraverso la tecnologia V2G (Vehicle to Grid) la colonnina riceve energia dalla rete o dai pannelli fotovoltaici, ricarica l’auto ma è anche in grado di restituirla dopo averla immagazzinata nelle batterie del veicolo. Questo può essere utile in caso di emergenza come nei black-out.

I vantaggi

Questa tecnologia di trasferimento di energia bidirezionale, dunque, garantisce una fonte a cui attingere nei momenti di bisogno. Inoltre questo sistema potrà apportareun netto miglioramento al funzionamento delle stazioni di ricarica pubbliche: la capacità di 940 V può fornire fino a 150 kW di potenza, utili a fare il pieno aquattro veicoli alla volta con diversi tipi di connettori. Parlando in termini di risparmio, dalla sua installazione a giugno, questa stazione tedesca ha già fatto 447 sessioni di ricarica, con un risparmio di 3,87 tonnellate di CO2.