Hyundai protagonista alla 1000 Miglia Green con la gamma elettrificata Kona e IONIQ

Hyundai ha partecipato con tutta la gamma elettrificata alla 1000 Miglia Green, prima gara di regolarità riservata a vetture elettriche e ibride tra Brescia e Milano, svoltasi tra venerdì 27 e domenica 29 settembre.

Durante la manifestazione Hyundai ha esposto la nuova Kona Hybrid, protagonista dello stand in Piazza Gae Aulenti – nel cuore di Milano – nelle giornate di venerdì e sabato. Tutti i visitatori hanno potuto ammirare il nuovo SUV compatto ibrido – dotato di cambio a sei rapporti a doppia frizione (6DCT) – e provarlo in anteprima nell’adiacente area test drive.

Insieme a nuova Kona Hybrid, gli appassionati hanno avuto la possibilità di effettuare una prova al volante della nuova Tucson Hybrid, il SUV best-seller del brand disponibile anche con la più recente ed efficiente motorizzazione 1.6 CRDi 48V.

La prima tappa della Mille Miglia Green 2019 ha preso il via nella serata di venerdì 27 da Piazza Paolo VI a Brescia e si è sviluppata all’interno del centro storico cittadino. La corsa è proseguita sabato 28 in direzione di Milano, per concludersi domenica 29, con la terza e ultima tappa che ha visto le vetture ripartire da Milano e raggiungere il circuito di Lainate, sede della cerimonia di premiazione.

Lungo il percorso di circa 250 km, hanno gareggiato gara due vetture Hyundai: Kona Eletric e nuova IONIQ Plug-In Hybrid. Kona Electric è il primo SUV compatto completamente elettrico, che rafforza la leadership del brand nel segmento delle auto green. Il modello offre un’autonomia di 449 km (ciclo WLTP), un’efficienza di 15 kWh/100 km e un’abitabilità tra le migliori del segmento. A conferma dell’impegno nello sviluppo di una mobilità sostenibile, Hyundai completa la partecipazione con la versione ibrida plug-in di IONIQ, unica auto di serie al mondo che permette di scegliere fra tre alimentazioni elettrificate sulla medesima carrozzeria.

Tutte le Hyundai distribuite in Italia usufruiscono del miglior “pacchetto” di servizi oggi disponibile sul mercato: 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, oltre ad una garanzia di otto anni/200.000 km sulle batterie ad alto voltaggio. Forte della più ampia gamma di motorizzazioni green, Hyundai è all’avanguardia nella mobilità sostenibile ed è oggi l'unico costruttore a offrire tutte le principali alimentazioni alternative – dal mild-hybrid all’ibrido, ibrido plug-in, elettrico, fino all’idrogeno – già prodotte in serie e disponibili per tutti i clienti.