Hyundai IONIQ Electric ottiene le Cinque Stelle Green NCAP

Hyundai IONIQ Electric ha conseguito un altro importante riconoscimento conquistando il massimo punteggio di Cinque Stelle Green NCAP.

Green NCAP è la prima classifica europea stilata specificatamente per misurare emissioni ed efficienza energetica nelle condizioni di guida reali e ha annunciato ufficialmente il primo elenco di modelli testati durante una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio Energetico.

Tra i dodici veicoli esaminati, Hyundai IONIQ Electric rappresenta uno dei soli due modelli ad aver ottenuto la valutazione massima – con un punteggio di 10/10 grazie all’assenza di emissioni inquinanti e di 8,5/10 in termini di efficienza energetica.

Questo il verdetto finale di Green NCAP: "Hyundai IONIQ Electric è una familiare completamente elettrica che utilizza un motore elettrico da 88 kW come propulsore. Le emissioni inquinanti sono ovviamente nulle, non utilizzando carburante durante i test, il che consente a IONIQ Electric di ottenere il punteggio di 10/10 nel Clean Air Index. Allo stesso modo, anche le emissioni di anidride carbonica sono pari a zero e l’efficienza energetica è molto elevata, con consumi che non superano i 20kWh/100km - nonostante la prova in autostrada a pieno carico richieda più energia rispetto agli altri test. Hyundai IONIQ Electric ha dimostrato che la propulsione a energia elettrica è il mezzo di trasporto più ecologico attualmente disponibile".

Recentemente, Hyundai IONIQ Electric si è confermata al primo posto assoluto della classifica delle auto più ecologiche stilata dall’ADAC, l’Automobile Club più grande d’Europa; di rilievo anche i risultati ottenuti da Kona Electric, che ha ottenuto la quinta posizione, e dal SUV a idrogeno NEXO, classificatosi al nono posto. I risultati confermano il ruolo di leadership di Hyundai nella produzione di serie di veicoli elettrificati e nell’affrontare le sfide della mobilità futura.