Hyundai IONIQ Electric prima nella classifica ADAC delle auto più ecologiche

Hyundai Motor Company aggiunge un altro premio ai riconoscimenti ottenuti nei mesi scorsi: il brand coreano è stato premiato per la sua ampia gamma di auto ecologiche, dominando la classifica EcoTest stilata dall’ADAC.

Con oltre 20 milioni di soci, infatti, ADAC è l’Automobile Club più grande d’Europa e stila dal 2003 la classifica delle auto più ecologiche aggiornandola ogni anno con i risultati degli EcoTest condotti sui nuovi modelli. La classifica attuale vede Hyundai rappresentata da ben tre modelli, con IONIQ Electric che si conferma al primo posto assoluto. IONIQ ha infatti già ampiamente superato il test dell’ADAC nel 2017 e si è subito posizionata in vetta ottenendo 105 punti totali su un massimo di 110. Di rilievo anche i risultati ottenuti da Kona Electric, che si è piazzata all’ottavo posto, e da Hyundai NEXO, anch’essa nelle le prime 20 posizioni.

Pionieri delle tecnologie di propulsione alternativa

Hyundai offre una varietà di tecnologie di propulsione alternativa con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei veicoli e prevenire l'inquinamento atmosferico nelle città. Oltre ai concept di mobilità, il brand offre già una vasta gamma di modelli che spaziano dalle propulsioni tradizionali conformi alle più recenti normative Euro 6D-Temp, a quelle elettriche, ibride, ibride plug-in e mild hybrid, fino ad arrivare ai sistemi a celle a combustibile di idrogeno. Grazie a questo portafoglio di soluzioni ecologiche, Hyundai è oggi l'unica casa automobilistica a offrire tutti i principali powertrain alternativi nella produzione di serie.

Hyundai IONIQ Electric, ancora una volta prima

L’EcoTest di ADAC valuta le emissioni inquinanti e di CO 2 dei veicoli sia sul ‘banco di prova’, sia su strada in reali condizioni di traffico. Per i veicoli elettrici, le emissioni di CO 2 sono calcolate a partire dal mix elettrico tedesco (basato sul valore di 579 g/kWh per il 2013). Hyundai IONIQ Electric ha raggiunto standard elevati in tutti i test: gli esperti di ADAC hanno infatti premiato le ridotte emissioni di sostanze inquinanti di IONIQ con il punteggio massimo, pari a 50 punti, conferendo poi un punteggio di 55 punti su 60 in termini di emissioni di CO 2 , che scendono a zero se la batteria ai polimeri di litio viene caricata esclusivamente con elettricità generata da fonti rinnovabili. Attualmente, Hyundai IONIQ Electric è ancora in testa alla classifica generale delle auto più ecologiche con 105 punti.

Kona Electric al quinto posto

Nel suo portafoglio di auto eco-friendly, Hyundai può contare su Kona Electric, il primo SUV compatto puramente elettrico disponibile sul mercato, che ha ottenuto il quinto posto in classifica sui 109 veicoli testati da ADAC nel 2018. Come nel caso di IONIQ Electric, i tester ADAC hanno dato alla Kona Electric ben 50 punti per le emissioni inquinanti – nulle, grazie alla motricità elettrica - e 46 punti per le emissioni di CO 2 . Anche in questo caso, se la batteria viene caricata esclusivamente con elettricità rinnovabile, le emissioni di CO 2 scendono a zero. Kona Electric si posiziona all’ottavo posto della classifica generale delle auto più ecologiche.

Il SUV a idrogeno NEXO tra le prime 10

Nell’estate del 2018 Hyundai, leader nel settore, ha lanciato NEXO, seconda generazione di veicoli a idrogeno del brand. I veicoli a celle combustibili, proprio come i modelli a batteria, non producono emissioni nocive durante la guida in quanto emettono solo vapore acqueo. Ciò ha consentito anche a Hyundai NEXO di ottenere il punteggio di 50 punti per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti. Il SUV a idrogeno ha conquistato il nono posto, con 88 punti, tra i veicoli testati nel 2018 posizionandosi tra le top 20 nella lista delle auto più ecologiche continuamente aggiornata dall’ADAC.