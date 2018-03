Una Hyundai ix35 Fuel Cell per la Polizia Stradale del Trentino-Alto Adige

Una Hyundai ix35 Fuel Cell entra a far parte del parco mezzi in uso al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino–Alto Adige e Belluno. Il SUV elettrico alimentato a idrogeno, appositamente allestito, è stato consegnato martedì 6 marzo da Autostrada del Brennero S.p.a., in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della società.

Nel territorio di competenza del Compartimento Polizia Stradale per il Trentino-Alto Adige e Belluno, la vettura sarà utilizzata per svolgere funzioni legate alpattugliamento, alla vigilanza e alla repressione dei crimini sull’A22.

La consegna è avvenuta alla presenza di Luigi Olivieri, Walter Pardatscher, Carlo Costa, rispettivamente Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero, Costantino Capuano – Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno– e del Direttore Vendite di Hyundai Italia, Marone Vallesi.

Hyundai ix35 Fuel Cell è un SUV a idrogeno, alimentato da un sistema a cella a combustibile che genera energia elettrica attraverso una reazione chimica tra l’ossigeno contenuto nell’aria e l’idrogeno. Il motore è quindi elettrico ed eroga una potenza di 100 Kw (136 CV): l’autonomia è di circa 600 km (ciclo NEDC) con un singolo pieno di idrogeno, effettuabile in pochi minuti, e le emissioni sono ridotte a solo vapore acqueo.

Attualmente sono circa 500 le Hyundai ix35 Fuel Cell circolanti in Europa, di cui una dozzina proprio in Alto Adige - compresa una in dotazione alla Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, da settembre scorso. Le Hyundai ix35 Fuel Cell in circolazione a Bolzano, insieme agli autobus a celle a combustibile, hanno permesso di raggiungere già nel 2017 l’importante traguardo di 1 milione di chilometri percorsi a emissioni zero in Alto Adige, evitando così l’emissione di oltre 1.000 tonnellate di CO 2 .

Con ix35 Fuel Cell, risultato di vent’anni di ricerca e sviluppo condotti dal brand, nel 2013 Hyundai è diventata la prima casa automobilistica al mondo a commercializzare un’auto a idrogeno prodotta in serie. Hyundai sta continuando a perseguire il suo impegno per sviluppare e rendere disponibile la mobilità eco compatibile, che già oggi si traduce nell’offerta di tutte le principali alimentazioni alternative: oltre all’idrogeno, l’ibrido, l’elettrico e l’ibrido plug-in.

La strategia di e-mobility a lungo termine di Hyundai prevede infatti di allargare l’offerta a 18 modelli ecologici sul mercato globale entro il 2025 compresa la nuovagenerazione di SUV a idrogeno, presentata in anteprima europea proprio in questi giorni al Salone di Ginevra: la Nuova Hyundai NEXO rappresenta la seconda generazione di SUV a idrogeno Hyundai sul mercato e sostituirà la ix35 Fuel Cell già a partire dalla metà del 2018. Il modello offre la tecnologie più avanzate di guida assistitaHyundai SmartSense, unendo la praticità di un SUV a sistemi di guida autonoma e alla mobilità a idrogeno, garantendo un’autonomia stimata di 800 km (ciclo NEDC) e un rifornimento completo in soli cinque minuti.