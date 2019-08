Hyundai svela un nuovo monopattino elettrico con 20 km di autonomia

Hyundai ha sviluppato un nuovo prototipo di monopattino elettrico. Partendo dal concept iniziale presentato al CES (Consumer Electronic Show) 2017, il nuovo modello si presenta con trazione posteriore, batteria al litio ad alta capacità ed eleganti luci anteriori e posteriori.

Il monopattino, che potrebbe essere integrato prossimamente sui modelli Hyundai e Kia, rientra nell’obiettivo del Gruppo di offrire soluzioni di mobilità sempre più pratiche e versatili – in questo caso, per raggiungere l’auto e dopo averla parcheggiata. All’interno del veicolo, lo scooter viene caricato automaticamente utilizzando elettricità prodotta durante la guida, assicurando così una guida senza interruzioni.

Su questo prototipo, la trazione è spostata al posteriore – fondamentale per migliorarne sicurezza e stabilità, in quanto posiziona il peso in questa parte. Inoltre, gli ingegneri del Gruppo hanno aggiunto sospensioni alla ruota anteriore per garantire una guida più fluida, anche su superfici irregolari.

DongJin Hyun, capo del Team di Robotica di Hyundai Motor Group, ha commentato: “Questo è la nostra idea di monopattino personale che potrebbe essere presente su futuri modelli del Gruppo Hyundai. Vogliamo rendere la vita dei nostri clienti il più semplice e piacevole possibile. Il nostro scooter elettrico rende divertente anche l’ultimo tratto di ciascun viaggio, contribuendo nel contempo a ridurre il traffico e le emissioni nei centri urbani”.

L’ultima versione del monopattino elettrico di Hyundai Motor Group è dotato di una batteria al litio da 10,5 Ah, che gli permette di raggiungere una velocità massima di 20 km all'ora un’autonomia massima di circa 20 km con una sola carica.

Con un peso di circa 7.7 kg il monopattino elettrico è facilmente trasportabile, e il suo design unico e compatto lo rende più leggero e compatto di qualsiasi altro prodotto simile. Per una maggiore fruibilità, il monopattino è dotato di un display digitale che mostra lo stato della batteria e la velocità, mentre per la guida notturna è dotato di due eleganti fari anteriori a LED curvi e due fanali posteriori.

In vista di un ulteriore potenziale sviluppo, il Gruppo prevede di installare un sistema di frenata rigenerativa per aumentare l’autonomia dello scooter del 7%.

I continui sforzi per fornire ai clienti il trasporto dell'ultimo chilometro sono in linea con le tendenze evidenziate nei dati di ricerca della società di consulenza McKinsey & Company, che hanno dimostrato come il mercato della "mobilità dell'ultimo miglio" negli Stati Uniti, in Europa e in Cina dovrebbe crescere fino a 500 miliardi di dollari entro il 2030.