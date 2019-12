Hyundai NEXO supera il record mondiale di distanza percorsa con un solo pieno di idrogeno

Hyundai NEXO e Bertrand Piccard, aeronauta francese e presidente della Solar Impulse Foundation, hanno battuto il record del mondo per la più lunga distanza percorsa da un veicolo a idrogeno con un solo rifornimento.

Lunedì 25 novembre, a bordo della seconda generazione di veicoli a celle a combustibile Hyundai, Piccard è partito dalla stazione di riferimento FaHyence a Sarreguemines (Francia), luogo scelto per la grande attenzione alla mobilità sostenibile da parte della regione francese del Grand Est. Il giorno successivo è arrivato al Musée de l'Air et de l'Espace (Museo dell'Aria e dello Spazio) di Le Bourget, a 778 km di distanza. Mai prima d’ora un veicolo alimentato a idrogeno prodotto in massa era stato in grado di percorrere così tanti chilometri con un singolo pieno.

Abituato alle grandi sfide, tra cui il primo giro del mondo ininterrotto in mongolfiera e il primo giro del mondo su un aereo ad energia solare, Bertrand Piccard ha potuto portare con sé alcuni passeggeri. Questo ha permesso all’avventuriero e ai suoi ospiti di scoprire una nuova generazione di veicoli, condividere le proprie esperienze in termini di protezione ambientale, e confrontarsi sui loro punti di vista sullo sviluppo sostenibile e sulla mobilità.

Sul sedile del passeggero della Hyundai NEXO si sono alternati: Jean Rottner, Presidente della regione del Grand Est (Francia), il Granduca Henri di Lussemburgo, Michel Delpon, rappresentante del dipartimento della Dordogna e Presidente dell’Hydrogen Study Group alla National Assembly (Francia), Benoît Potier, CEO di Air Liquide (Francia), Bruno Le Maire, Ministro dell'economia e delle finanze (Francia), Elisabeth Borne, Ministro della Transizione Ecologica e della Solidarietà (Francia) e il Principe Alberto II di Monaco.

Il completamento del record è stato celebrato nella cornice del Musée de l'Air et de l'Espace a Le Bourget, un riferimento ai successi aerei di Bertrand Piccard, con l’aeronauta che ha parlato ai presenti insieme a Lionel French-Keogh, Managing Director di Hyundai Motor France. “Con questa avventura abbiamo dato prova del fatto che non abbiamo più bisogno di prototipi sperimentali per infrangere i record. Oggi tutti lo possono fare con veicoli di produzione a emissioni zero”, ha commentato Piccard. “Sta iniziando una nuova era per quanto riguarda le prestazioni, a beneficio della protezione ambientale”.

Lionel French-Keogh, Managing Director di Hyundai Motor France, ha continuato: “Mentre qualcuno dubita dell’importanza dell’idrogeno nelle auto del futuro, noi di Hyundai ci abbiamo creduto già dal 1998 quando abbiamo iniziato lo sviluppo di questa tecnologia. Grazie a questo record raggiunto da Bertrand Piccard tutti i dubbi sono stati fugati. Oltre ad essere riconosciuto e ascoltato in tutto il mondo, Bertrand è una persona carismatica che sa meglio di tutti come aumentare la consapevolezza del pubblico nei confronti dei cambiamenti climatici. Condividiamo con lui la convinzione che sia possibile cambiare i nostri consumi in un modo sostenibile, e che l’idrogeno sia una risposta. Consideriamo il rispetto per l’ambiente come vettore di crescita e non come ostacolo all’innovazione”.

Come primo costruttore di automobili a produrre in massa veicoli a idrogeno, Hyundai si sta preparando attivamente alla mobilità a zero emissioni di domani rispondendo agli attuali cambiamenti del mercato automobilistico e offrendo già oggi la più vasta scelta di powertrain elettrificati.

Bertrand Piccard è impegnato nei confronti della salute del pianeta anche attraverso la sfida ‘1000 Efficient and Profitable Solutions to Protect the Environment’ che ha iniziato con la Solar Impulse Foundation. Hyundai condivide la stessa visione di crescita sostenibile, per questo ha scelto proprio lui come ambassador del brand in Francia dal 2017. Hyundai Motor France e Bertrand Piccard hanno inoltre organizzato una conferenza a Parigi nel settembre 2018, portando insieme per la prima volta tutti i player nell’ambito dell’idrogeno in Francia.