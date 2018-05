Niro EV, coreani alla ri-scossa. Ecco il primo SUV elettrico di Kia

Kia si prepara a lanciare sul mercato il suo primo SUV 100% elettrico: ha già presentato il Niro EV all’International Electric Vehicle Expo di Jeju, in Corea. In Europa arriverà ad Ottobre debuttando ufficialmente al Motor Show di Parigi.

Il design

Le linee studiate nei centri stile Kia della Corea e della California erano state già anticipate a Las Vegas dove lo scorso Gennaio al Ces i coreani presentarono per la prima volta il concept. Ora hanno diffuso le prime immagini del modello di serie: rimangono gli elementi distintivi della Kia Niro attualmente in commercio, ma questa volta è chiaramente riconoscibile che parliamo di un'auto a zero emissioni, grazie alla futuristica griglia anteriore pronta a presentare l’evoluzione hi-tech della vettura. Troviamo inoltre, inedite luci diurne a Led a forma di freccia.

Sotto il cofano

Così come la concept car, sulla Niro Ev c'è un propulsore da 150 kW (203 cv), alimentato da un pacco batteria ai polimeri di litio da 64 kWh: qui l'autonomia massima dichiarata dalla Casa è 450 chilometri. Ma per chi non dovesse avere grandi esigenze – o l’ansia di rimanere senza carica – c’è anche un’alternativa per percorrere 300 km che avrà batterie da 39,2 kW, per ovviamente il tempo di ricarica e i costi sono inferiori.

I tempi di ricarica

Quanto servirà per fare il pieno? I tempi di ricarica non sono stati ufficializzati. Ma è molto probabile che siano simile alla cugina Hyundai Kona EV, già presentata al salone di Ginevra: adoperando stazioni rapide di ricarica in corrente continua da 100 kW, per un rifornimento all’80% della batteria da 64 kWh ci vogliono circa 54 minuti. Con la corrente alternata a 7,2 kW, invece, sono necessarie 9 ore e 40 minuti per l’accumulatore da 64 kWh e 6 ore e 10 minuti per quello da 39,2 kWh.

I prezzi del modello che arriverà in Europa ancora non si sanno. Ma la vettura che già è in commercio in versione ibrida ha un listino che parte 25 mila euro. La versione ibrida plug-in da 36.700 euro. Se può servire a fare un’idea…