Lamborghini e Italtechnology lanciano un'esclusiva linea di E-Bike

Automobili Lamborghini sigla la partnership con Italtechnology e presenta presso il museo di Sant’Agata Bolognese la prima gamma di E-Bike firmata Automobili Lamborghini. Le E-Bike di Italtechnology per Automobili Lamborghini sono veri e propri capolavori ad alta tecnologia, destinati a una clientela esclusiva ed esigente. Concepite, disegnate e realizzate interamente in Italia, le E-Bike sono il risultato di oltre cinque anni di ricerca e possono vantare innovazione tecnologica, design all’avanguardia e ben quattro brevetti mondiali.

Le nuove E-Bike saranno inizialmente disponibili in due versioni. Una MTB più adatta a uno stile di vita dinamico e alle attività outdoor e una versione maggiormente dedicata alla velocità, per una clientela alla ricerca delle massime prestazioni su strada, capace di raggiungere in pochissimo tempo la massima velocità consentita dalla normativa vigente.

A completare l’esclusività delle E-Bike Italtechnology per Automobili Lamborghini, è previsto anche un programma “Ad Personam” che prevede la personalizzazione della livrea nei colori delle vernici già riservate alle supersportive. Le prime due versioni di E-Bike a pedalata assistita firmate Automobili Lamborghini saranno disponibili online e presso rivenditori specializzati e selezionati nel mondo a partire dal prossimo mese di maggio.

