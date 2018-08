Mazda rivela: "Nessuna alterazione o falsificazione nei test su emissioni e consumi"

In seguito alla richiesta del Ministero di Ambiente, Infrastrutture, Trasporti e Turismo (MLIT) giapponese, rivolta ai costruttori nazionali il 9 luglio 2018 dopo la scoperta di pratiche fraudolente sulle prove da parte di altre aziende, Mazda Motor Corporation ha sottoposto al Ministero stesso un rapporto sui risultati di una indagine sui propri test campione per consumi di carburante ed emissioni svolti durante i controlli finali sui veicoli.

L’indagine ha interessato i cicli di prova JC08 e WLTC ed i suoi riscontri principali sono stati:

Nessuna alterazione o falsificazione dei dati delle prove in entrambe le modalità.

Su 1.472 veicoli testati secondo le modalità JC08, in 72 casi si sono rilevati errori* nel tracciamento della velocità. L'azienda ha identificato due motivi per tali errori. Innanzitutto, il sistema non era impostato per invalidare automaticamente i risultati in caso d’insorgenza di un errore di velocità. In secondo luogo, le procedure di prova lasciano stabilire la presenza di errori di velocità ad ogni singolo ispettore.

Tutti i dati di prova sono stati riesaminati ed i risultati hanno mostrato l’assenza di effetti sui valori specifici di consumo ed emissioni. Nessun caso del genere è stato riscontrato nella modalità di prova WLTC.

Mazda ha deciso di adottare i seguenti accorgimenti per evitare che ciò possa ripetersi:

Il sistema verrà aggiornato in modo che consideri automaticamente non validi i risultati dei test in caso di errore nel tracciamento della velocità.

Mazda ha aumentato il numero di addetti che provvedono al controllo dei dati d’ispezione, compresi gli errori nel tracciamento della velocità.

Mazda conferma che sono stati commessi errori in un piccolo numero di prove. Rapidamente è stata accertata la situazione e sono state messe in atto le misure per evitare che il problema possa ripetersi in futuro.