Michelin dà il via al progetto di mobilità sostenibile "Live the Motion"

Diffondere una nuova cultura della mobilità sicura e sostenibile, soprattutto tra le nuove generazioni. E' questo l'obiettivo del progetto "Live the Motion" ideato da Michelin e rivolto ai giovani tra i 19 e i 25 anni. L'iniziativa, presentata al Volvo Studio a Milano, si articola in due attività diverse: una social e l'altra accademica.

La prima, che partirà il sette maggio, punta a coinvolgere i ragazzi attraverso il concorso a premi #bastameno. Per partecipare basta iscriversi online (www.livethemotion.it), scattare una foto che esprima la propria idea di mobilità sicura e caricarla sul sito o postarla sui propri canali Instagram e Facebook con l'hashtag #bastameno, entro l'8 giugno.

"Michelin da venti anni è impegnata a promuovere la sicurezza stradale - ha detto Marco Do, responsabile Comunicazione di Michelin Italiana - considerati i numerosi studi che evidenziano come purtroppo siano i giovani fino ai 25 anni a essere i più coinvolti in incidenti stradali, abbiamo scelto di rivolgerci a questa fascia d'età". Per farlo, il produttore di pneumatici francese ha scelto una modalità alternativa. "Comunicare ai giovani è difficile - ha aggiunto - il modo più efficace è proprio il passaggio di messaggi tra pari, tra compagni e amici con l'obiettivo di creare una community e coinvolgere il maggior numero di giovani possibili a riflettere sui comportamenti virtuosi che è importante tenere sulla strada per salvarsi la vita".

I ragazzi diventeranno protagonisti della propria sicurezza, di quella dei loro amici e allo stesso tempo testimonial social della campagna #bastameno, dimostrando che adottare comportamenti sicuri è una cosa "normale" e semplice da fare e che per viaggiare sicuri basta seguire alcune semplici regole d'oro. La giuria di Michelin decreterà quattro vincitori scegliendo le foto più belle che verranno premiate con un viaggio di quattro notti per due persone, a scelta tra Barcellona, Londra e Santorini. Il pacchetto-premio comprende il volo di andata e ritorno e il pernottamento in un hotel a quattro stelle con prima colazione inclusa. Chi sceglie di andare a Barcellona o a Londra avrà diritto anche alla travel card e a biglietti gratuiti per le principali attrazioni turistiche e culturali delle due città.

Il progetto "Live the Motion" proseguirà in autunno e coinvolgerà anche gli studenti del Politecnico di Milano, quello di Torino e l'Universita' degli Studi di Palermo. I ragazzi saranno invitati a presentare progetti originali sul tema della mobilità e dell'innovazione. A novembre, gli studenti del Politecnico di Torino si sfideranno in una vera e propria maratona sul tema della "Mobilità a incidenti zero: sicurezza a bordo veicolo e su strada". Un giorno di intensa attività progettuale in cui i partecipanti, provenienti da diversi dipartimenti del Politecnico, si impegneranno a pensare alle più innovative idee per il futuro della mobilità, relazionandosi con esperti digitali, pensatori e scienziati in veste di tutor che con loro vivranno "l'esperienza hackathon", ossia la maratona dei cervelli.

Nello stesso mese gli studenti milanesi e palermitani si sfideranno sul tema della "Mobilità urbana sicura a emissioni 0: tecnologie, equipaggiamenti e strumenti". La gara prevede una prima selezione che si svolgerà all'interno di ciascun ateneo (semifinale), in cui verranno scelti gli alunni (o i team) che andranno in finale. I due primi classificati di ciascun ateneo svilupperanno la loro idea in un evento finale aperto al pubblico in cui presenteranno i propri progetti in un tempo massimo di 5 minuti (nella modalità del pitch event). I vincitori dell'hackathon e della sfida tra atenei riceveranno il Premio Michelin, che contribuirà a finanziare la realizzazione dei loro progetti.