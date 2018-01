Nissan, al via gli ordini di e-NV200 anche in Italia

Nissan ha annunciato oggi l'apertura degli ordini per l'e-NV200 a zero emissioni con la nuova batteria da 40 kWh, che consente di percorrere ancora piu' chilometri con una singola ricarica. Debutta in versione limitata 2.ZERO che e' inizialmente ordinabile in Italia, Belgio, Germania, Austria, Svizzera e a seguire in altri paesi.

Due le versioni disponibili, il Van a cinque porte o Evalia a sette posti, che offrono entrambe un'ampia dotazione: impianto audio con Radio CD MP3 Bluetooth, climatizzatore automatico, sistema I-key, cruise control, specchietti retrovisori elettrici, fendinebbia, sistema di navigazione avanzato e retrocamera, trasmissione monomarcia a presa diretta che rende la guida ancora piu' agile e sicura. Hanno inoltre un caricabatteria di bordo da 6,6 kw e sono compatibili con le stazioni di ricarica rapida della rete CHAdeMO. Nissan e-NV200 offre il 60% di autonomia in piu' (fino a 280 km sul ciclo NEDC*) con la nuova batteria da 40 kWh mantenendo inalterata la capacita' di carico.

Ora che e' possibile percorrere con una sola ricarica oltre 100 km in piu' rispetto alla generazione precedente i clienti del Nissan e-NV200 100% elettrico, prevalentemente aziende e professionisti, potranno raggiungere qualsiasi meta impiegando esclusivamente energia elettrica per le consegne dell'ultimo miglio. "Attraverso l'estensione dell'autonomia, le dimensioni esterne ottimali e l'elevata capacita' di carico, e-NV200 con batteria da 40 kWh rappresenta la soluzione perfetta per le consegne e i ritiri dell'ultimo miglio in citta'.

Considerato l'enorme impatto dei veicoli commerciali sulla qualita' dell'aria e sul traffico, specialmente nei centri cittadini, ridurre le emissioni di CO2 e' fondamentale per un futuro piu' sostenibile" ha dichiarato Gareth Dunsmore, Director Electric Vehicles Nissan Europe. Le prime consegne ai clienti di e-NV200 con batteria da 40 kWh inizieranno dalla primavera 2018.