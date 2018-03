Nissan e Ikea: anche a Roma una colonnina di ricarica rapida per auto elettriche

Dopo Padova, Roma: Nissan continua ad elettrizzare IKEA e lo fa con una modernissima colonnina di ricarica rapida per veicoli elettrici installata presso il punto vendita di Roma Anagnina. L’installazione permette ai clienti di ricaricare completamente una vettura in meno di un’ora durante i propri acquisti. Si tratta della seconda colonnina di tipo CHAdeMO* installata in un negozio IKEA dopo quella di Padova.

Nissan rafforza così il proprio impegno per la mobilità sostenibile che si concretizza non solo nella produzione di veicoli elettrici sempre più performanti e sicuri come la nuova LEAF che permette di immagazzinare e restituire energia alla rete ma anche, grazie a partner di livello internazionale, nella costruzione di un’estesa e moderna rete infrastrutturale.

La partnership con IKEA nasce dal comune impegno delle due aziende nella sostenibilità ambientale e crea una simbiosi virtuosa tra persone, veicoli e natura. L’iniziativa della infrastruttura di ricarica rapida per veicoli elettrici nei negozi IKEA fa parte del programma dell’azienda svedese “People and Planet Positive”, con l’obiettivo di sensibilizzare positivamente le persone verso un pianeta sostenibile, che coinvolge ogni aspetto della filiera costruttiva, distributiva e di vendita. Con l’infrastruttura Nissan inaugurata oggi si completa così l’elettrificazione di IKEA in Italia.

L’installazione della colonnina di ricarica rapida presso il punto vendita di Roma rappresenta un’applicazione reale ed efficiente di mobilità in un habitat ideale come quello dei negozi IKEA dove i veicoli 100% elettrici possono rappresentare un vero valore aggiunto sia per i clienti privati, con Nissan LEAF, sia per le aziende, con Nissan e-NV200.

Incluso il punto di ricarica presso il negozio di IKEA, Nissan in Italia ha installato complessivamente 82 colonnine di ricarica rapida CHAdeMO con contributo totale o parziale, dislocate in punti strategici che consentono il massimo vantaggio nell’utilizzo dei veicoli elettrici da parte dei propri clienti. Una colonnina di ricarica rapida CHAdeMO fornisce 50 kW di corrente continua attraverso un connettore speciale e sicuro. Lo standard CHAdeMO è stato testato per sostenere fino a 100 kW.