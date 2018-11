Nissan Italia partecipa alla dodicesima edizione di Key Energy a Rimini

Nissan, pioniere e leader nella mobilità a zero emissioni, conferma per la settima volta consecutiva la sua presenza a Ecomondo con la partecipazione a KEY ENERGY, il Salone dell’Energia e della Mobilità Sostenibile in programma a Rimini Fiera fino al 9 novembre 2018.

Protagonista a Rimini sarà la Nissan Intelligent Mobility con la nuova Nissan LEAF, l’auto a zero emissioni più venduta al mondo, che sarà in esposizione presso la HALL B7D7 all’interno di Città Sostenibile, padiglione tra i più innovativi di Key Energy, dedicato alle smart cities e all’integrazione della mobilità nelle città del futuro.

Presso lo stand Nissan i visitatori potranno incontrare gli esperti tecnici che illustreranno le innovative tecnologie della nuova Nissan LEAF che non è la seconda generazione del modello lanciato nel 2010 ma l’evoluzione della tecnologia applicata all’auto che diventa intelligente. Si può guidare con un solo pedale, parcheggia in maniera autonoma assumendo il controllo dello sterzo, dell’acceleratore e del freno e consente di guidare in autostrada in autonomia su singola corsia.

Ma soprattutto la nuova Nissan LEAF non è più solo un’auto: in virtù delle tecnologie “LEAF to Home” e “Vehicle-to-grid” il veicolo 100% elettrico si trasforma in un vettore di energia utile per lo stoccaggio e per lo scambio di energia con la rete pubblica e con la rete domestica con numerosi benefici per la collettività, i gestori di energia e il cliente.

Nissan sarà presente anche alla tavola rotonda “Mobilità elettrica pronta a partire”, in programma per giovedì 8 novembre, dalle ore 14 alle 18, presso lo spazio Agorà di Città Sostenibile. Al dibattito interverranno istituzioni e altri operatori dell’automotive, dell’energia e delle infrastrutture, moderati da Dino Marcozzi, Segretario Generale di MOTUS-E, associazione italiana dei principali Player per favorire la transizione della mobilità sostenibile. Per Nissan interviene Luisa Di Vita, direttore comunicazione, che illustra la visione di mobilità intelligente e le integrazione dei sistemi.

L’iniziativa rientra nella roadmap strategica Nissan Intelligent Mobility, che si propone di ridefinire il modo in cui le auto sono guidate, alimentate e integrate con la società. Un impegno che Nissan porta avanti anche in Italia attraverso un dialogo costante con i decisori pubblici nazionali e locali e con tutti gli altri operatori, per facilitare la lotta ai cambiamenti climatici nelle principali città e l’adozione di buone pratiche nel campo della mobilità.