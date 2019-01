Nissan LEAF, campionessa green

Nissan chiude il 2018 senza precedenti dal punto di vista green. LEAF è l’auto 100% elettrica più venduta in Europa, con 40.000 unità immatricolate. L’Italia si ferma solo a 1.500 unità, comunque un record nel segmento. Tra i migliori mercati in termini di vendite spicca la Norvegia.

Nissan: scelta intelligente per la Norvegia

La Norvegia è il mercato principale per Nissan Leaf: ne sono state vendute 12.000 in un anno. Qui c’è una grande sensibilità all’ambiente, inoltre, si registra il maggior numero di acquirenti che scelgono l’auto elettrica rispetto a qualsiasi altro tipo di veicolo in vendita. Ma non solo. Ken Ramirez, Senior Vice President Sales e Marketing di Nissan Europe, dichiara: “L'ecosistema elettrico Nissan si è affermato come una scelta di stile di vita sostenibile in uno spazio di tempo relativamente breve: ciò testimonia la sua capacità di imporsi come icona della Nissan Intelligent Mobility, soprattutto se si pensa al crescente numero di concorrenti."

Due nuove versioni per Nissan LEAF

Pronte due nuove versioni per l’Europa: la LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition, dotata di una batteria da 62 kW per un’autonomia fino a 385 km con una singola carica; la LEAF 3.ZERO, con batteria da 40 kWh e schermo da 8” dotato di ulteriori servizi di connettività: una versione, quest'ultima, concepita per equipaggiare l’auto di ogni tipo di comfort come la navigazione “door to door”, nuovi colori della carrozzeria con combinazioni bicolore e la migliorata app NissanConnect EV. In Italia Nissan LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition e Nissan LEAF 3.ZERO sono già ordinabili. Le prime consegne saranno previste rispettivamente in estate.