A Roma debutta l'e-van sharing di Nissan: un van elettrico a portata di app

Consegnare merci o trasportare carichi ingombranti all'interno della città con un veicolo elettrico e "in condivisione". Dal 1° dicembre a Roma basta un click per noleggiare presso le concessionarie Nissan un veicolo commerciale 100% elettrico e consegnare le merci nel centro storico senza vincoli tariffari, limiti di orario e soprattutto in totale assenza di inquinamento atmosferico e acustico.

È questa la novità introdotta dal progetto di e-Van Sharing lanciato da Nissan Italia in collaborazione con la propria rete delle concessionarie nell’area romana (inizialmente Mirauto, Numero Sette, Roscini Veicoli Industriali). Il servizio, rivolto a piccoli imprenditori, liberi professionisti e cittadini, consentirà di noleggiare un van e-NV200 per il periodo necessario al trasporto e alla consegna delle merci in centro città. Gli interessati potranno usufruire del servizio registrandosi ad un apposito sito e poi utilizzando l’app denominata Glide per prenotare il veicolo e pagare al termine dell’utilizzo.

Il progetto Nissan e-Van Sharing si inserisce in un’autentica concezione sostenibile del lavoro e della vita quotidiana attivando importanti sinergie con le politiche comunali volte a facilitare il ricorso al trasporto pubblico locale: l’assenza totale di emissioni, la silenziosità e la tecnologia innovativa sono solo alcuni degli elementi che rendono la diffusione della mobilità elettrica un elemento fondamentale per il contrasto all’inquinamento e il miglioramento della qualità della vita nelle città.

A livello globale e nazionale Nissan persegue il proprio impegno per la mobilità sostenibile sia tramite la produzione di veicoli elettrici sempre più performanti, sicuri e connessi sia promuovendo la costruzione di un’estesa e moderna rete infrastrutturale elettrica con partner nazionali e internazionali, utilities e amministrazioni locali.

In particolare nella Capitale Nissan LEAF e il van Nissan e-NV200 100% elettrici sono entrati a far parte, ad aprile 2018, dell’autoparco comunale attraverso un avviso pubblico per la fornitura di veicoli elettrici in comodato d’uso gratuito. È stata inoltre installata di recente, in collaborazione con SCAME, la prima stazione di ricarica a parete (wall box) del Campidoglio, a disposizione dell’amministrazione comunale.