2018 fuga dal diesel: anche Nissan stopperà la produzione in Europa

Il dibattito intorno alle auto alimentate a diesel tiene sempre banco. Dopo i vari scandali legati alle dichiarazioni sulle emissioni taroccate (dieselgate e affini) l'attenzione sui propulsori a gasolio resta molto alta e non sono affatto poche le case automobilistiche che stanno prendendo provvedimenti anche molto drastici. Il mercato dell'auto viaggia verso l'elettrificazione dei veicoli ma non mancano le proteste di alcuni esperti che sostengono come i diesel Euro 6 siano addirittura meno inquinanti delle auto a benzina.

E' notizia recente l'intenzione di Nissan di fermare la produzione europea di automobili alimentate con motori diesel. Il costruttore giapponese, infatti, intende concentrarsi sulla realizzazion di auto elettriche (Nissan produce la LEAF, l'auto elettrica più venduta al mondo). Ad accelerare la decisione di Nissan sarebbero state in particolar modo le recenti normative europee in materia di politiche ambientali.

L'iniziativa di Nissan si allinea a quelle di Toyota, che non produrrà altri modelli a diesel, e a Subaru che prevede l'uscita dal mercato del gasolio entro il 2020 ma sono tante anche le case europee che guardano nella stessa direzione