Norvegia: un terzo delle auto vendute nel 2018 sono elettriche

Quasi un terzo delle auto vendute in Norvegia nel 2018 erano totalmente elettriche. Si tratta di un nuovo record per il Paese che ha intenzione di bandire i veicoli alimentati da combustibili fossili entro il 2025.

Per favorire un taglio alle emissioni e all’inquinamento atmosferico, la Norvegia esenta le auto alimentate a batterie dalla maggior parte delle tasse e offre benefici come la sosta gratuita e colonnine di ricarica per accelerare il passaggio da motori a benzina e diesel all’elettrico.

Come riportato da Automotive News Europe, la Norwegian Road Federation nella giornata di ieri ha dichiarato che le vendite di auto elettriche sono cresciute del 31,2 % nel 2018. Una cifra ancora più significativa se paragonata al 20,8% del 2017 e al 5,5% del 2013, mentre sono in vistoso calo le cifre riguardanti la vendita di auto a benzina o gasolio.

“È un piccolo passo verso l’obiettivo del 2025, anno in cui la Norvegia intende avere in circolazioni solo auto a zero emissioni” ha dichiarato Oeyvind Solberg Thorsen, che presiede l’NRF in una conferenza, in cui ha ricordato che la strada verso questo traguardo è ancora lunga in virtù delle 148.000 auto alimentate a carboni fossili o ibride acquistate in Norvegia nel 2018. I dati delle vendite, tuttavia, confermano il ruolo di leader globale nella vendita di auto elettriche per la Norvegia come parte di una strategia che porterà uno dei più grossi produttori di petrolio e gas naturali dell’Europa Occidentale a trasformarsi in un’economia più verde.

Norvegia, le auto elettriche più vendute

A incontrare il maggior gradimento da parte dei consumatori in Norvegia è stata la nuova versione della Nissan LEAF, che è una delle auto elettriche più vendute a livello globale. Ad ogni modo sono stati venduti tanti altri modelli che vanno dalle compatte BMW e Volkswagen, fino alle ingombranti berline e SUV elettrici prodotti da Tesla. La vendita di auto elettriche nel 2018 in Norvegia è salita complessivamente del 40% con 46.092 veicoli acquistati, mentre le vendite dei modelli diesel sono cadute del 28%, quelle dei motori a benzina del 17% e degli ibridi non plug-in del 20%.