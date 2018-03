VIDEO | Renault EZ-GO, bus di lusso per il futuro

Connesso, autonomo e condiviso. Il futuro secondo Renault è elettrico, ma non solo...

Renault mantiene fede alla promessa di nuove soluzioni per una mobilità più sostenibile. Al salone di Ginevra 2018 debutta EZ-Go, veicolo robot pronto nel futuro a sbrogliare la situazione traffico ed ecologia, in previsione di città sempre più affollate. In 5,20 m di lunghezza, 2,20 m di larghezza - abitacolo panoramico a 360 gradi - il marchio riassume la sua visione di auto condivisa, all’insegna di stile, praticità e tecnologia, con un mezzo che può essere utilizzato da tanti tipi di utenti (chi non può guidare, chi è troppo giovane o troppo anziano) singolarmente o in compagnia. Prenotato il passaggio da un’app su smartphone o direttamente in stazione, come avviene generalmente per i taxi, gli utenti una volta a bordo possono rilassarsi e godersi il viaggio, ad un prezzo che già anticipano accessibile e interessante: EZ-GO nasce per essere condiviso e indirizzato a tutti i cittadini.

Suite a bordo

Provare questa nuova esperienza significa salire comodamente sul veicolo senza necessariamente chinarsi, grazie ad una portiera frontale: si accede come in una stanza, stando in piedi e con uno spazio di scambio aperto, sedendosi su sedili a divanetto, disposti a semicerchio, già assegnati in prenotazione. Agganciando l’eventuale bagaglio. Basta premere un tasto e il veicolo parte.

In viaggio si potrà utilizzare la connettività Wi-Fi per conservare un accesso diretto e ininterrotto alla propria vita digitale, ricaricare lo smartphone per induzione, utilizzare un ampio schermo, disposto davanti alla porta: è un’interfaccia di scambio e fornisce ai passeggeri informazioni sul percorso (quanto manca all’arrivo, fermate previste, etc.) o su altri servizi della città, luoghi di interesse turistico, in primis.

Sviluppo in atto

Nelle città del 2050, quando secondo previsioni il 70% della popolazione vivrà in zone urbane, la mobilità on demand e condivisa sembra essere una delle soluzioni più optate dalle Case Automotive. Qui, il Gruppo Renault contribuisce anche allo sviluppo di smart city, investendo in progetti con diversi operatori del settore energetico. Renault Energy Services si focalizzerà sullo sviluppo di progetti di smart charging sulle interazioni tra i veicoli e la rete elettrica (vehicle to grid) e sui progetti per la seconda vita delle batterie. Un esempio tra tanti già attuati? La prima “isola intelligente” a Porto Santo (arcipelago di Madera, Portogallo), in partnership con Empresa de Electricidade da Madeira. Questo ecosistema elettrico intelligente si basa su quattro pilastri: veicoli elettrici, stoccaggio stazionario di energia, smart charging e ricarica vehicle-to-grid (V2G).