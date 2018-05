Automobili per mari fiumi e laghi: l'idea che aggira l'ingorgo

Svuotare le strade dal traffico. Un obiettivo ormai condiviso da vecchi e nuovi protagonisti della mobilità. Dopo che Uber ha messo in atto un piano per la conquista dei cieli, c’è chi punta sui corsi d’acqua. Più o meno come avveniva una volta. Per la start-up francese Sea Bubbles, infatti, la formula è la stessa del colosso americano: noleggio con conducente, tramite smartphone.

Strade senza ingorgo: mari, fiumi, laghi

L’utilizzo di “strade liquide” non sono certamente una novità: in passato i commerci e il trasporto delle persone avveniva con barche e battelli. Ma è proprio dall’idea di “rifluidificare” il traffico che è partita la Sea Bubbles, fondata dal 2016 da Anders Bringdal e Alain Thebaut: una parte dei loro progetti è stata spostata sui corsi d’acqua. Ovviamente qui non si parla di navi, di auto capaci di navigare o ancora di bus anfibi. I veicoli in questione sono piccole, tecnologiche e silenziose “bolle”, alimentate da energia elettrica, mosse fino ad una velocità di 10 km/h da un motore idrogetto, in grado di partire e sollevarsi fino a 70 cm al di sopra della superficie, grazie a pattini da hydrofoil, chiamate “ali”: è così che questi mezzi riescono anche a ridurre l’attrito con l’acqua e a mantenere un’autonomia di 90 km.

Mobilità condivisa e confortevole: come Uber

Come si sviluppa il concetto? Secondo i fondatori, l’uso delle Sea Bubbles è strettamente legato alla condivisione. L’idea prevede la creazione di appositi e futuristiche dock station sugli argini di fiumi e laghi che possono funzionare sia da punto di sosta che di ricarica. L’energia elettrica per alimentare i veicoli infatti si crea dalle eliche sommerse, che sfruttano la corrente d’acqua come turbogeneratori, ma anche dai pannelli fotovoltaici della struttura fissata sul molo.

Secondo i fondatori molte persone potrebbero usufruire di questo tipo di noleggio gestito interamente via smartphone – così come funziona Uber - svuotando le strade a ridosso dei corsi d’acqua. Un progetto che ha avvicinato molti imprenditori, finanziando già i primi modelli. Non sono noti i numeri, ma sembra che i prototipi al debutto sulla Senna abbiano già suscitato parecchio entusiasmo: sono in grado di ospitare 4 passeggeri più un conducente, nel più totale comfort di una lounge.

Si parte da Ginevra: 2019

Il progetto è stato ovviamente esaminato dal sindaco di Parigi, da sempre nemica della mobilità tradizionale con motore termico, ma anche dai rappresentanti della mobilità di Ginevra, città che da sempre combatte con gli ingorghi. In via sperimentale già dal 2019 le Sea Bubble potrebbero partire come servizio taxi con conducente sul lago di Lemano, in Svizzera. “Inizialmente saranno i piloti a guidare questi taxi volanti. Ma molto presto, il nostro veicolo diventerà completamente autonomo – commenta il ceo Alain Thebault – il prezzo da pagare sarà molto basso: attraversare Parigi su Sea Bubble, ad esempio, costerà meno di un viaggio in taxi”. Staremo a vedere.