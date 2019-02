SEAT presenta Minimó, il concept elettrico per la micromobilità

SEAT fa il grande passo nella sua strategia di micromobilità urbana con la presentazione di Minimó al Mobile World Congress. Parliamo di una concept car sviluppata che mostra la visione dell’azienda in merito alla mobilità urbana del domani.

“SEAT Minimó è stata appositamente progettata per adattarsi alle piattaforme di mobilità che segneranno il futuro della circolazione in città, dove il traffico sarà limitato e solo pochi operatori saranno in grado di offrire mobilità” ha dichiarato Luca de Meo, Presidente SEAT, in conferenza stampa. Inoltre, “è la soluzione che le società di car sharing stavano aspettando, un modello che sarà fondamentale per migliorare la redditività di questo tipo di società. Il concetto che presentiamo oggi risponde sia alle esigenze delle città che ai fornitori di car sharing” ha spiegato il Presidente de Meo.

SEAT Minimò, il meglio delle 2 e 4 ruote

Minimó è stata sviluppata combinando il meglio del mondo delle due e delle quattro ruote, con la sicurezza e il comfort delle auto e l’agilità e facilità di parcheggio delle moto. Nello sviluppo di questa concept car 100% elettrica e con una capacità di due passeggeri, è stato integrato il sistema “battery swap”, che consente di ricaricare la vettura in pochi minuti, garantendo un’autonomia di oltre 100 km. Non dovendo portare le vetture nei punti di ricarica, questo innovativo sistema consente di ridurre i costi operativi del veicolo fino al 50%. Lunga 2,5 metri e larga 1,24 m, occupa 3,1 m2 rispetto ai 7,2 m2 di un’automobile normale, riduce considerevolmente l'ingombro nelle città. Minimó può essere parcheggiata nei parcheggi per motocicli e, in circolazione, due unità occupano lo stesso spazio di un’automobile di medie dimensioni.

Minimó, un veicolo iperconnesso

“Minimó è anche un veicolo iperconnesso con tecnologia 5G che offre un’esperienza digitale comoda e di facile fruizione per l’utente, basata sulla chiave digitale e sulla tecnologia wireless Android Auto, che permette ai passeggeri di connettere i loro dispositivi mobili senza bisogno di cavi o spine. Tra le varie funzioni, il veicolo riconosce se il conducente ha almeno 16 o 18 anni, adattando così la velocità massima a 45 o 90 km/h, per esempio. Inoltre, tramite l’Assistente Google di Android Auto, il conducente può concentrarsi sulla strada e tenere le mani sul volante mentre interagisce con il veicolo tramite il comando vocale per ottenere risposte, gestire le proprie attività e controllare le differenti sorgenti”, ha condiviso durante la conferenza stampa il Presidente de Meo. Inoltre, facendo un grande passo nell’ottica di migliorare l’esperienza dell’utente a bordo di Minimó, SEAT e Google stanno collaborando per implementare una soluzione innovativa che permetta una connettività estremamente facile, fluida e intuitiva, in modo che il conducente possa utilizzare tutte le applicazioni del telefono direttamente dallo schermo del veicolo.

L’alleato delle città

Con una concept car come Minimó, SEAT mira a ridurre l’impatto dei veicoli nelle aree urbane. Per raggiungere l’obiettivo, l’azienda sta collaborando strettamente con le amministrazioni comunali per conoscerne punto di vista ed esigenze specifiche. Come risultato di questo lavoro congiunto, SEAT analizzerà le possibilità di integrare le proposte delle istituzioni pubbliche e dei cittadini nello sviluppo del veicolo alla ricerca di soluzioni con un obiettivo comune: migliorare la mobilità urbana.

Secondo il Presidente de Meo, “la micromobilità, ossia gli spostamenti sotto i 10 km, rappresenta oggi circa il 60% del totale. È un business con un grande potenziale per un fornitore di mobilità come quello che vogliamo diventare. Abbiamo la missione di creare idee e prodotti pensati per i viaggi brevi. Il Gruppo Volkswagen e i suoi diversi marchi utilizzeranno le nostre soluzioni in tutto il mondo. SEAT è nella posizione ideale per guidare questa strategia, in primo luogo perché ci troviamo in un ambiente metropolitano come Barcellona, e dall’altra perché la città ha una grande tradizione nella progettazione e produzione delle due ruote”.