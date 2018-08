Da smart EQ fortwo, Vacay ed Edilfar Rent la formula per una vera vacanza eco-chic

La mobilità elettrica unisce ed è un elemento di valore nell’ambito di progetti e contesti sempre più estesi. Una strategia che vede oggi insieme smart EQ fortwo, Vacay ed Edilfar Rent.

L’elettrica più amata dagli italiani, un importante player nella gestione di servizi turistici di fascia alta e la società leader nel noleggio di vetture elettriche in Italia, uniti per rendere le vacanze sempre più sostenibili. A partire da quest’estate, infatti, gli ospiti delle case vacanza Vacay sul lago di Como ed i turisti presenti lungo le sponde del Lario potranno noleggiare, grazie all’esperienza di Edilfar Rent, una smart elettrica per l’intero periodo del soggiorno. Un passpartout per muoversi a zero emissioni, senza il pensiero di strisce blu e zone a traffico limitato.

smart EQ fortwo, Vacay ed Edilfar Rent inventano la vera formula della vacanza eco-chic. Grazie ad una flotta di 10 smart EQ fortwo, le strutture ricettive di Vacay offrono, infatti, ai propri clienti un esclusivo servizio di courtesy car a zero emissioni. La mobilità a zero emissioni firmata smart entra così a far parte del bouquet di servizo premium offerti da Casa Adriana, Casa Lorenza, Casa Alice, Casa Azzurra, Casa Margherita e Casa Lucrezia: sette esclusive location affacciate sul lago di Como.

“Fare sistema è una parola chiave nello sviluppo della mobilità elettrica”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia. “Siamo felici che la nostra smart sia stata l’elemento di unione tra due realtà che, in un contesto completamente nuovo, contribuiscono a promuovere i valori della guida a zero emissioni.”

“Vacay, società parte del gruppo Micromegas, gestisce servizi turistici, vacanze, ricettività, tempo libero e mobilità elettrica”, ha dichiarato Erminio Fragassa, Presidente e Amministratore Delegato della capogruppo Micromegas Comunicazione. “Ci rivolgiamo al mercato dell’offerta dei servizi ricettivi italiani di fascia medio/alta in tutti i territori di pregio del Paese, con una nuova idea di accoglienza basata su professionalità, dinamismo, sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Per questo siamo orgogliosi della sinergia con smart e con Edilfar Rent: abbiamo fatto con convizione una scelta moderna, tecnologicamente avanzata e di forte personalità.”

“Noleggiare una smart elettrica è il primo passo per innamorarsi di una ricetta che unisce il piacere della guida 100% elettrica con i valori unici di smart”, ha dichiarato Marco Berti, Presidente e Amministratore delegato di Edilfar Rent. “Viaggiare a zero emissioni è ormai una realtà, bisogna guardare avanti, verso una mobilità sostenibile e creare un ecosistema di mobilità realmente sostenibile e virtuoso, che parte dalle grandi città e arriva anche nei piccoli comuni.”

Prenotare una delle case vacanza Vacay è semplice come guidare una smart: basta infatti collegarsi al sito internet vacayitaly.it per scegliere una location in cui trascorrere giorni di relax o noleggiare un mezzo di trasporto intelligente, divertente da guidare e rispettoso dell’ambiente.