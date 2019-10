Suv elettrici: quattro modelli di fascia alta con autonomia fino a 500 chilometri

Continua il nostro viaggio nel mondo dei mezzi di trasporto elettrici e dopo le auto sotto i 30.000 euro scopriamo oggi quattro interessanti Suv-crossover di fascia alta; prodotti di lusso, che vantano innovative tecnologie e un’autonomia fino a 500 chilometri.

Modelli dalle forme avveniristiche, dotati anche di guida autonoma e dalle elevate prestazioni. Auto davvero comode e confortevoli, in grado di trasportare anche sette persone, realizzate da Mercedes, Audi, Jaguar e Tesla.



Tesla Model X

Iniziamo la nostra rassegna dalla Tesla Model X, una delle vetture più note in questo segmento di mercato. Suv sportivo in grado di trasportare anche sette persone, con trazione integrale di serie e un'autonomia fino a 505 chilometri. Un modello elettrico estremamente veloce, con un’accelerazione da zero a 100 chilometri all'ora in soli 2.9 secondi. Non dimentichiamo, il suo avveniristico abitacolo, le avanzate funzioni per la guida autonoma e le innovative portiere posteriori “Falcon Wings” che si piegano verso l'alto senza intralcio, lasciando entrare agevolmente i passeggeri. Tesla Model X è acquistabile a partire da 94.400 euro.

Jaguar I-Pace

Proseguiamo con l’I-Pace, la prima Jaguar completamente elettrica, eletta come “Auto dell’anno” agli “European Car of the Year Awards 2019”. Un Suv sportivo in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi, con le batterie in grado di ricaricarsi all’80% in soli 45 minuti con corrente continua da 100 Kw. Ricordiamo, inoltre, i sistemi di guida assistita avanzati, i due schermi touch nell’abitacolo e l’autonomia fino a 470 chilometri. La Jaguar I-Pace può essere acquistata a partire da 82.460 euro.

Mercedes-Benz EQC

Nella nostra rassegna troviamo anche la Mercedes-Benz EQC, dove EQ sta per “Electric Intelligence”. Un nuovissimo Suv con autonomia oltre i 450 Km, trazione integrale, potenza di 300 kW (408 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e batteria agli ioni di litio da 80 kWh. Un modello dalla linea sportiva e affusolata che vanta un moderno abitacolo con un doppio display nella plancia da 10,25 pollici. Infine il prezzo a partire da 76.839 euro (mercato tedesco).

Audi e-tron

Concludiamo la nostra rassegna con l’Audi e-tron, Un Suv completamente elettrico, spinto da due motori capaci di erogare fino a 408 CV. Un modello con trazione integrale e un’autonomia di oltre 400 chilometri. Non dimentichiamo l’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi e la velocità massima di 200 km/h. Infine citiamo le innovative telecamere optional che sostituiscono gli specchietti esterni e il prezzo da 85.100 euro.

