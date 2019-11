Urban Award 2019: premiati i comuni più virtuosi d'Italia per la mobilità sostenibile

All'interno di Eicma, il Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo a Milano, c'è ampio spazio per un tema sempre più d'interesse come la mobilità sostenibile.

È proprio in quest'ambito che s'inserisce il premio Urban Award, il contest nazionale ideato da Ludovica Casellati, direttore responsabile di Viagginbici.com, e organizzato con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che premia ogni anno i migliori progetti di mobilità sostenibile delle amministrazioni comunali. Molti comuni hanno presentato le proprie opere e progetti per incentivare la mobilità sostenibile ma soltanto tre sono stati premiati dal presidente ANCI Antonio Decaro. Presente anche il Presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto.

A Pescara l'Urban Award 2019

Il comune più green è Pescara: la cittadina abruzzese, infatti, ha messo a disposizione dei dipendenti delle aziende che aderiscono al progetto Bike Trial di utilizzare 140 city bike o bici pieghevoli, entrambe a pedalata assistita, messe a disposizione gratuitamente dal Comune. Piazzamento d'onore per il comune di Fiumicino, premiato a seguito della realizzazione di piste ciclabili, stazioni di ricarica e servizi di e-bike sharing per ridurre l'impatto ambientale in una zona fortemente condizionata dall'inquinamento del vicino Aeroporto.

Al terzo posto il Comune di Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza, premiato per aver realizzato una ciclovia di 8 km e l'erogazione di un contributo di 0,25 euro al km per i lavoratori che partono o arrivano a Grisignano per lavoro. Riconoscimento anche per Bari, la città di cui Antonio Decaro è sindaco - premiata dalla Fondazione Iseni per l'erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette tradizionali o elettriche a uso urbano e per il progetto PIN che premia con un contributo per km coloro che si recano a lavoro in bici.