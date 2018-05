Venezia: dal primo giugno parte il car sharing ibrido "Yuko with Toyota"

Partirà il prossimo primo giugno “YUKÕ with Toyota”, il servizio di car sharing Toyota, che mette a disposizione dei cittadini di Venezia un parco di 50 vetture tra Yaris Full Hybrid e Prius Plug – In Hybrid e un Toyota Proace Verso, con allestimento specifico per garantire l’utilizzo anche alle persone con mobilità ridotta.

Toyota punta ad offrire servizi di mobilità di nuova generazione, soluzioni di trasporto e tecnologie avanzate al servizio delle persone. Ogni utente potrà registrarsi gratuitamente fino al 30 settembre e cominciare a utilizzare subito il nuovo servizio.

Grazie alla tecnologia Hybrid di “YUKÕ with Toyota”, sarà possibile usufruire di tutti i vantaggi ad essa legati che, oltre al rispetto dell’ambiente legato ai bassi consumi ed emissioni, prevedono per la città di Venezia di poter circolare liberamente nella zona ZTL, nelle corsie preferenziali e di usufruire del parcheggio gratuito sulle strisce blu.

La tecnologia Hybrid Toyota assicura un’esperienza di guida facile e silenziosa, libera dallo stress, con consumi ed emissioni ridotte. “YUKÕ with Toyota”, prende il posto di AVM Holding nella gestione del car sharing della città. AVM continuerà ad offrire il proprio servizio fino al 31 maggio.