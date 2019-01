Il Gruppo Volkswagen amplia gli orizzonti: con Elli diventerà fornitore di energia

Il Gruppo Volkswagen non smette di diversificare le proprie attività e istituisce una nuova azienda per l’offerta di energia e soluzioni di ricarica, sottolineando il proprio obiettivo strategico di diventare un provider leader di mobilità sostenibile.

Elli Group GmbH, con sede a Berlino, svilupperà prodotti e servizi collegati a energia e ricarica per i brand del gruppo. Thomas Ulbrich, Membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen, responsabile per la E -Mobility ha dichiarato: “In qualità di uno dei costruttori di automobili più grandi al mondo, Volkswagen accelererà il passo per l ’impellente transizione alla mobilità elettrica a zero emissioni. La nuova azienda farà la sua parte con offerte di energia proveniente da fonti rinnovabili e soluzioni di ricarica intelligenti. In questo modo, stiamo entrando in una area di business strategicamente rilevante e d estremamente interessante che offre considerevoli opportunità per rafforzare i legami con i clienti esistenti e allo stesso tempo avere accesso a nuovi gruppi di consumatori”.

Thorsten Nicklaß, CEO designato di Elli, ha annunciato che la nuova azienda del Gruppo Volkswagen si rivolgerà anche a clienti al di fuori del Gruppo offrendo energia pulita proveniente da risorse rinnovabili, al 100% neutrale in termini di CO 2 . Nicklaß, precedentemente CEO della joint venture Digital Energy Solutions, ha affermato: “La nostra mission è portare la e-mobility fuori dalla propria nicchia e ampliarne la diffusione. Il nome Elli sta per electric life perché vuole promuovere uno stile di vita che integri pienamente l’auto elettrica nella quotidianità delle persone. Questo approccio potrebbe essere comparato all’utilizzo dello smartphone, che oggi viene dato per scontato”.

L’azienda costruirà gradualmente un portfolio di tariffe energetiche intelligenti, Wall Box e stazioni di ricarica così come un sistema di gestione dell’energia basato sull ’informatica. Nicklaß ha spiegato: “Creeremo un ecosistema sostenibile senza soluzione di continuità che si rivolge ai principali utilizzi e dà risposte a tutte le domande sull’energia che pongono gli utilizzatori di vetture elettriche e gli operatori delle flotte”.

Fino al lancio sul mercato della Volkswagen ID., primo modello basato sulla piattaforma modulare elettrica MEB, nel 2020, l’azienda lancerà gradualmente un gran numero di soluzioni di cui i clienti dell’e-mobility - privati e aziende - avranno bisogno ora e in futuro, spaziando dall’hardware alla ricarica, dai servizi digitali aggiuntivi ai pacchetti completi di consulenza.

Le aree di business di Elli

@home - ricaricare a casa: energia verde In futuro, i clienti entreranno in contatto con Volkswagen non solo nei concessionari e nei propri veicoli ma anche in casa, dove metà dei proprietari di vetture elettriche effettuano la ricarica. I serviz i disponibili includeranno energia pulita per uso privato a nche senza possedere un’ auto a batteria. I dettagli sui primi modelli di tariffe saranno annunciati dal Gruppo nel prossimo futuro. L’energia offerta sarà generata da Volkswagen Naturstrom® senza e missione di CO 2 . Il 100% di questa energia viene da fonti rinnovabili come le centrali idroelettriche e la provenienza è stata certificata dal TÜV.

@home - ricaricare a casa: Wall Box I clienti potranno scegliere fra un assortimento di varianti di Wall Box , per una ricarica a casa sicura, veloce e comoda. L ’economica Wall Box - 11 kW a corrente alternata - è adatta per l’utilizzo durante la notte, che protegge la batteria. La ricarica completa dura dalle 5 alle 8 ore. Anche la versione comfort funziona con 11 kW ma offre anche modalità di pagamento interessanti e di possibilità di aggiornamento tramite connessione

@home - ricaricare a casa: gestione dell’energia intelligente e fotovoltaico. Una stazione di ricarica di lusso a corrente continua con 22 kW può fare del la vettura elettrica un sistema di stoccaggio dell’energia e renderla parte della smart grid del futuro, grazie alla ricarica bidirezionale e alla connessione al sistema di gestione dell’energia. Sarà possibile immagazzinare nell’auto l’energia prodotta dal sistema fotovoltaico del cliente e usarla successivamente in casa, o immetterla nella rete elettrica per averne un guadagno. Naturalmente in futuro lo stoccaggio stazionario nelle batterie avrà anche un ruolo fondamentale in questo ambito. Su istruzioni del proprietario, un sistema di gestione intelligente dell’energia deciderà poi quale tipo di energia usare e quando, a che prezzo e per che scopo. Dato che non tutte le vetture saranno ricaricate nello stesso momento, il carico sulla rete elettrica sarà ridotto mentre saranno ottimizzati i costi dell’energia per la casa e la mobilità.

@destination – ricaricare alla destinazione: parcheggi collaboratori e partner Volkswagen. Con Elli, Volkswagen sarà coinvolta in maniera intensiva anche nella ricarica alla destinazione, come nei parcheggi per i dipendenti e nei concessionari. Inizialmente, ciò includerà l’ingrandimento delle stazioni di ricarica nei parcheggi dei collaboratori Volkswagen dai 1.000 di oggi a più di 5.000 nel 2020, oltre all’equipaggiamento entro il 2020 anche di tutti i 4.000 dealer e service partner nell’Unione Europea con diverse possibilità di ricarica.

@destination – ricaricare alla destinazione: clienti flotte e catene di negozi. Nel business delle flotte Elli fornirà supporto alle marche del gruppo in relazione al passaggio dei loro clienti alla e-mobility. Anche aziende senza auto aziendali avranno la possibilità di accedere a consulenza in materia di energia e infrastruttura di ricarica, specialmente in riferimento all’installazione, all’operazione e alla manutenzione. Elli sta tenendo colloqui sulla collaborazione per l’installazione di stazioni di ricarica nei parcheggi delle maggiori catene di negozi.

On the road - ricaricare in viaggio: Infine, in qualità di fornitore di energia, Elli renderà la ricarica nelle aree pubbliche un’esperienza positiva grazie al pagamento digitale con una carta a tariffe personalizzate