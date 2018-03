Volkswagen e la micromobilità urbana con Streetmate e Cityskater

Il Salone di Ginevra 2018 che aprirà i battenti l'8 marzo, sarà il teatro per la presentazione di innumerevoli novità. Oltre a un gran numero di automobili e SUV, la maggior parte dei quali a propulsione elettrica, ci sarà anche l'occasione per introdurre nuovi interessanti concetti, come quello della micromobilità urbana.

Un esempio arriva da Volkswagen con Cityskater e il prototipo Streetmate, due veicoli elettrici all’avanguardia pensati per i centri urbani. Entrambi silenziosissimi, sono i nuovi specialisti delle brevi distanze realizzati dalla casa di Wolfsburg e la loro caratteristica principale è quella di sgusciare per le vie della città senza produrre emissioni locali.

A due o tre ruote

Con Streetmate (scooter elettrico) e il Cityskater (Last-Mile-Surfer) si va così ad arricchire la gamma di veicoli elettrici della Casa di Wolfsburg. Nati per piacere a tutti: l’offerta di mobilità della Volkswagen sarà articolata per soddisfare come mai prima d’ora le esigenze degli utenti.

Anteprima mondiale per Streetmate

Volkswagen Streetmate, un prototipo di scooter elettrico, si può guidare stando sia in piedi che seduti. Veloce e con un’autonomia di tutto rispetto: lo Streetmate pesa 65 kg, raggiunge una velocità massima di 45 km/h (limitata elettronicamente) e copre una distanza fino a 35 km.

Cityskater a tre ruote

Il nuovo Cityskater è un cosiddetto “Last-Mile-Surfer” con sistema di trazione elettrica. Sorprendentemente veloce, il Cityskater raggiunge una velocità massima di 20 km/h ed ha un’autonomia fino a 15 km nel contesto urbano. Leggero e compatto: con i suoi 11,9 kg, il Cityskater trova spazio nei trasporti pubblici e nel bagagliaio.