Futuro green per Volkswagen: dal 2019 offrirà servizi di car sharing a zero emissioni

Nel futuro Volkswagen offrirà ai suoi clienti anche servizi di car sharing. Dal 2019, la piattaforma Volkswagen We comincerà a offrire in Germania servizi di mobilità a richiesta, in particolare il car sharing. Già nel 2020, questi servizi verranno poi estesi ad altre città principali in Europa, America settentrionale e Asia. Questo l’annuncio del Membro del Consiglio d’Amministrazione per le Vendite Jürgen Stackmann durante un evento a Berlino.

"Siamo convinti che il mercato del car sharing abbia del potenziale. Perciò stiamo iniziando a entrare nel settore con un approccio olistico che copra tutti i bisogni di mobilità, dal breve spostamento di pochi minuti al viaggio delle vacanze. Le nostre flotte di veicoli a richiesta saranno composte solo di auto elettriche, fornendo così mobilità sostenibile a zero emissioni. Un modo intelligente di rendere più vivibili le aree urbane”, ha spiegato Jürgen Stackmann.

Oltre al car sharing, i servizi a richiesta potranno includere anche le cosiddette soluzioni di micromobilità. Con l’I.D. Cityskater 2 e lo studio I.D. Streetmate 3, la Volkswagen ha presentato di recente innovativi dispositivi di mobilità elettrica per i centri urbani. In prospettiva, i servizi a richiesta della piattaforma Volkswagen We, che potrebbe anche essere utilizzata per fornire servizi quali app per il parcheggio, sono progettati per essere complementari alle soluzioni di mobilità offerte da MOIA.

I prodotti di MOIA si concentreranno soprattutto sul ride hailing (corse a chiamata) e sulla condivisione, il pooling. I servizi di mobilità a richiesta disponibili sulla piattaforma Volkswagen We saranno gestiti da lla UMI Urban Mobility International GmbH di Berlino (www.urban-mobility.io ), una sussidiaria interamente di proprietà della Volkswagen AG guidata dal CEO Philip Reth. UMI ha cominciato a operare quest’anno con una squadra di circa 30 persone. Come ha commentato Philip Reth: “I nostri clienti si aspettano una flotta ecosostenibile che li porti a destinazione velocemente e a un prezzo onesto; questa è esattamente l’esperienza che offriremo”.